Эти украинские травы помогут вылечить гайморит и насморк

Как понять, что у вас гайморит?

Пазухи - это заполненные воздухом пространства, расположенные вокруг носа и глаз. Они используются для подогрева вдыхаемого воздуха и увлажнения полости носа выделениями, которые производит их слизистая.

Пазухи соединены с полостью носа узкими отверстиями. В естественных условиях внутренняя часть носовых пазух стерильна, но когда возникают инфекции верхних дыхательных путей, болезнетворные микроорганизмы попадают в пазухи.

Затем слизистая производит больше секрета, чтобы избавиться от микробов. Однако устья пазух очень узкие и могут легко закупориться. Избыток накапливающегося в пазухах секрета вызывает заложенность носа и боль в пазухах.

Симптомы гайморита:

ринит,

выделение из носа (заложенность носа или выделения, стекающие по задней стенке горла),

кашель, вызванный выделениями, стекающими в горло,

головная боль,

ощущение распирания вокруг носа, особенно при наклоне,

снижение обоняния.

Синусит может быть вирусным, бактериальным, грибковым или аллергическим. Чаще инфекции вызываются вирусами. Это также может быть осложнением невылеченной простуды или последствием кариеса.

Травы для носовых пазух для ингаляций и питья

Для лечения носовых пазух используют противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие препараты. Эффективно также промывание носа физраствором или морской водой и использование назальных капель. Также следует пить большое количество воды, чтобы увлажнить слизистую и разбавить выделения.

Бактериальный гайморит требует обращения к врачу, лучше отоларингологу, который назначит антибиотик.

При любом виде синусита неприятные симптомы помогут лекарству от гайморовых пазух. Они облегчат разрежение и удаление остатков выделений. Кроме того, они обладают противовоспалительными, противовирусными, антибактериальными и антисептическими свойствами, поэтому помогут избавиться от болезнетворных микроорганизмов и ускорят лечение. Травы можно использовать как для питья в виде настоев и чаев, также поддерживающих иммунитет, так и для ингаляций, которые прочистят нос и ускорят лечение.

Бузина

Цветок бузины обладает противовирусными и отхаркивающими свойствами, поэтому снимает воспаление и облегчает выведение секрета из носовых пазух и дыхательных путей.

Также бузина укрепляет иммунитет и защищает слизистые дыхательных путей. Это означает, что его можно использовать и в профилактических целях для защиты от инфекций в осенне-зимний период. Пейте настой или сироп бузины для иммунитета и пазух.

Розмарин

Розмарин обладает сильными антибактериальными и противовирусными свойствами. Также розмарин обладает согревающими и сосудорасширяющими свойствами. Это облегчает удаление застрявших в дыхательных путях выделений. Он эффективно излечит насморк и разблокирует ушибы. Вы можете заварить траву и выпить настой или использовать его или масло розмарина для ингаляций для носовых пазух.

Ехинацея

Это растение известно своим сильным влиянием на стимуляцию иммунной системы для борьбы с болезнетворными микроорганизмами. Эхинацея также имеет противовоспалительные свойства и защищает слизистую носа и пазух. Использовать настой или другие препараты, содержащие эхинацею, при инфекциях, а также в профилактических целях в осенне-зимний период и при рецидивах гайморита.

Тимьян

Траву тимьяна следует применять при гайморите. Обладает спазмолитическими и антибактериальными свойствами. Это также разжижает остатки секрета и упрощает его удаление. Тимьян можно заваривать и пить или использовать для ингаляций.

Травы помогут в лечении гайморита (фото: freepik.com)

Мята перечная

Благодаря противовоспалительным и дезинфицирующим свойствам мята ускоряет лечение инфекций. Лучше всего для лечения носовых пазух подходят паровые ингаляции. Просто заварите траву или добавьте несколько капель масла перечной мяты в миску с горячей водой. Она освежит и очистит забитые пазухи и нос.

Ромашка

Ромашка известна своими успокаивающими и спазмолитическими свойствами. Благодаря этому он обладает антибактериальным и противовоспалительным действием и способствует удалению секрета в носовых пазухах. Таким образом, он поддерживает лечение насморка и носовых пазух. Из корзин ромашки можно заваривать чай или готовить из него пары для ингаляций.