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Эти украинские слова "репрессировала" советская власть почти 100 лет назад: список

Какие слова "репрессировала" советская власть (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Советская власть десятилетиями пыталась уничтожить украинский язык. Для этого изымала оригинальные слова из словарей и заменяла их на иноязычные. За почти 70 лет такой репрессии некоторые украинские слова действительно вышли из употребления и почти вымерли.

Списком слов, которые "репрессировала" советская власть, поделилась группа Teachmeua в Instagram.

Как советская власть уничтожала украинский язык

На протяжении всего существования украинского языка он эволюционировал, обогащался новыми словами. К этому процессу приобщались исследователи, ученые, писатели. Однако тоталитарная машина прошлась не только по украинскому народу, но и по языку.

В 30-х годах ХХ века советская власть насильственно изымала из украинского языка слова, обворовала его и сделала все, чтобы обеспечить его неприятие на десятилетие вперед.

Представьте себе, что такие слова, как "овочі", "фрукти", "канікули" и многие другие нам когда-то принудительно навязала советская власть.

"Репрессированные" слова вышли из употребления и почти вымерли... Сейчас самое время их вернуть в активный фонд украинской лексики и употреблять в ежедневной речи.

Список "репрессированных" слов

Вместо изъятых слов советские власти пропагандировали новые, которые почти не отличались от русских либо были иностранного происхождения.

  • городина - овочі
  • садовина - фрукти
  • засновок - гіпотеза
  • вакація - канікули
  • цинамон - кориця
  • лямпа - лапма
  • виїмок - виняток
  • обрус - скатертина
  • тепломір - термометр
  • горбовина - височина
  • підсоння - клімат
  • чудуватися - дивуватися
  • хідник - тротуар
  • Великий Віз (сузір'я) - Велика Ведмедиця
  • партика - скибка
  • сочка - лінза

Раньше мы рассказывали о том, откуда происходит слово "канікули" и к чему там собаки.

Читайте также о том, каких слов никогда не существовало в украинском языке, а их придумала российская пропаганда.

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