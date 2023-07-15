Эти украинские слова "репрессировала" советская власть почти 100 лет назад: список

Как советская власть уничтожала украинский язык

На протяжении всего существования украинского языка он эволюционировал, обогащался новыми словами. К этому процессу приобщались исследователи, ученые, писатели. Однако тоталитарная машина прошлась не только по украинскому народу, но и по языку.

В 30-х годах ХХ века советская власть насильственно изымала из украинского языка слова, обворовала его и сделала все, чтобы обеспечить его неприятие на десятилетие вперед.

Представьте себе, что такие слова, как "овочі", "фрукти", "канікули" и многие другие нам когда-то принудительно навязала советская власть.

"Репрессированные" слова вышли из употребления и почти вымерли... Сейчас самое время их вернуть в активный фонд украинской лексики и употреблять в ежедневной речи.

Список "репрессированных" слов

Вместо изъятых слов советские власти пропагандировали новые, которые почти не отличались от русских либо были иностранного происхождения.