Эти украинские монеты могут обогатить вас: как распознать ценные копейки
Появление первых редких монет в Украине датируется 1991 годом. Именно в этот период Украина стала на путь независимости. Тогда начали производить монеты, которые считают редкими сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Монетки-ягодки".
Стоит знать, что некоторые, на первый взгляд, обычные украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Распознать дорогие экземпляры можно по мельчайшим деталям.
5 копеек 1992 года
Монету 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 можно продать от 4000 до 6000 грн. Отличить от других монет их можно по:
- средним зубом трезубца - с утолщением в верхней части
- единицей в дате - она с хвостиком
- гроздью №2 - в форме прямоугольного треугольника
- гуртом с большой насечкой
Из-за ошибки небольшое количество монет получило большую насечку. Поэтому такие 5 копеек дорого покупают нумизматы.
Уникальная монета 5 копеек (фото: monety-yagidky)
Также есть несколько другая монета в 5 копеек 1992 года, которая тоже считается уникальной.
Особенности разновидности 2БАм:
- средний зуб трезубца острый, узкий
- единица даты без хвостика
- гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника
- группа с мелкой насечкой
Продать такую монету можно от 2500 до 3000 грн.
Уникальная монета 5 копеек (фото: monety-yagidky)
1 гривна 2001 года
Разновидность монеты - 1АДг. Продать ее можно за 5000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкая группа без надписей.
"Поскольку эта гривна редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: оригинал весит 6,8 г, диаметр 26 мм", - говорится в сообщении.
Уникальная монета 1 гривна (фото: monety-yagidky)
50 копеек 1994 года
Монету 50 копеек разновидности 1.1АГм можно приобрести от 2000 до 4000 грн.
Особенности монеты таковы:
- имеющиеся маленькие отверстия в нижней части трезубца
- промежутки между листком и отростком в форме трапеций
- группа с мелкой насечкой
В обращении также встречается еще одна разновидность с трапециями - 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5 - 30 грн.
Уникальная монета номиналом в 50 копеек (фото: monety-yagidky)
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