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Эти три знака Зодиака возродятся из пепла. Звезды готовят судьбоносный поворот

 У каких знаков Зодиака вскоре начнется новая жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца сентября в жизнь представителей трех знаков Зодиака ворвутся невероятные события. Они, словно птица феникс, смогут возродиться из пепла и начать все с чистого листа.

У каких знаков Зодиака начинается полоса везения и счастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Уже к концу месяца вы получите возможность все изменить. И если вы давно откладывали важное решение или уже устали мечтать об авантюре - пришло время действовать. Не стоит откладывать жизнь на завтра, берите все в свои руки.

Позвольте себе возродиться из пепла и научитесь отпускать негатив, не зацикливайтесь на плохих воспоминаниях. Они лишь тянут вас на дно.

Скорпион

Позвольте ветру перемен не просто поднять в воздух все проблемы, а унести их подальше от вас. Забудьте об обидах и не зацикливайтесь на том, что помешало вам найти свое счастье в прошлом. Как только вы сумеете попрощаться с негативом, судьба подарит вам повод для радости.

Пришло время расправить крылья и очень высоко взлететь. Не бойтесь, рядом с вам окажутся люди, которые разделят с вами радость и не попытаются вам мешать. Окружение имеет большое значение, помните об этом.

Близнецы

Часто ли вы задумывались о том, что приносит вам истинное счастье? В ближайшее время звезды помогут вам выбрать правильные цели и найти то, что вы так давно искали. Не стоит противиться переменам, особенно если они так сильно вам нужны. Постарайтесь сохранять спокойствия, некоторые события могут вас сильно удивить.

Однако в этом нет ничего страшного, ведь все новое поначалу может пугать и настораживать. Доверьтесь судьбе, она к вам благосклонна.

Напомним, ранее мы рассказывали, в какие дни сентября можно красить и стричь волосы.

Кроме этого, читайте Таро-гороскоп на 12 сентября.

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