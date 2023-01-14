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На эти три знака Зодиака скоро свалится успех. Вы среди счастливчиков?

Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю с 16 по 23 января расскажет о трех счастливчиках среди знаков Зодиака, которых судьба одарит большим везением.

Кому из нас звезды и планеты обещают много "вкусных плюшек" – читайте в материале Styler дальше.

Близнецы (21.05-21.06)

Астрологи говорят, что на этой неделе положительные эмоции помогут представителям знака Воздух преодолеть неуверенность в себе.

Если вы будете внимательны и дружелюбны к близким, они отблагодарят вас сторицей и дома вас ждет настоящий уют.

Лев (23.07-23.08)

Звезды советуют вам на этой неделе смело приступать к работе! Ведь представители знака Огня будут полны сил и их будет сопровождать удача.

Сложностей и неприятностей с деньгами вам тоже не следует бояться.

Стрелец (23.11-21.12)

По мнению астрологов, на этой неделе не предполагается ни резких спадов, ни резких подъемов. Вам следует полагаться на свои силы, не пытаться прыгнуть выше головы и у вас все получится.

Тем не менее активная деятельность принесет вам заслуженную прибыль.

Ранее мы писали, что пятница 13-е перевернет жизнь этих знаков Зодиака.

Также читайте о гороскопе друидов на 2023 год.

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