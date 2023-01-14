На эти три знака Зодиака скоро свалится успех. Вы среди счастливчиков?

Гороскоп на неделю с 16 по 23 января расскажет о трех счастливчиках среди знаков Зодиака, которых судьба одарит большим везением.
Кому из нас звезды и планеты обещают много "вкусных плюшек" – читайте в материале Styler дальше.
Астрологи говорят, что на этой неделе положительные эмоции помогут представителям знака Воздух преодолеть неуверенность в себе.
Если вы будете внимательны и дружелюбны к близким, они отблагодарят вас сторицей и дома вас ждет настоящий уют.
Звезды советуют вам на этой неделе смело приступать к работе! Ведь представители знака Огня будут полны сил и их будет сопровождать удача.
Сложностей и неприятностей с деньгами вам тоже не следует бояться.
По мнению астрологов, на этой неделе не предполагается ни резких спадов, ни резких подъемов. Вам следует полагаться на свои силы, не пытаться прыгнуть выше головы и у вас все получится.
Тем не менее активная деятельность принесет вам заслуженную прибыль.
Ранее мы писали, что пятница 13-е перевернет жизнь этих знаков Зодиака.
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