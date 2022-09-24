Эти три знака Зодиака переживут разрыв в течение месяца: кому не повезет

Скорпион

Скорпионы, скорее всего, переживут разрыв в течение "сезона Весов". Они будут искать новый баланс, который они больше не найдут в своей паре, и некоторые из них захотят сменить партнера.

Им будет сложно установить долгосрочные отношения, поскольку они не могут полностью довериться. Некоторые уроженцы знака Зодиака могут пережить довольно грустный и пасмурный период после разлуки, но это позволит им наконец-то понять, чего они ищут в партнере.

Рак

Раки подходят к концу своих отношений и знают, что спасти их уже не получится. В "сезон Весов" некоторые представители этого знака Воды наконец-то смогут открыть глаза и двигаться вперед в своей жизни.

Пора подумать и сказать друг другу правду. Они смогут выразить то, что действительно чувствуют, но не смогут вернуться назад. Пара распадется, не дав себе второго шанса.

Стрелец

Этот период внесет ясность в жизнь Стрельцов. Они будут видеть, чего они действительно хотят в своей паре, и особенно то, что их больше не устраивает. Они могли пережить разлуку и переехать в другой город, чтобы изучить новые горизонты.

Они отправятся в путешествие самопознания, которое будет очень полезно для их будущих романтических отношений.