Эти три знака Зодиака переживут разрыв в течение месяца: кому не повезет

Гороскоп на месяц расскажет о трех знаках Зодиака, которые переживут болезненный разрыв в период Солнца в Весах (с 23 сентября по 23 октября).
Об этом пишет SantePlus.
Скорпионы, скорее всего, переживут разрыв в течение "сезона Весов". Они будут искать новый баланс, который они больше не найдут в своей паре, и некоторые из них захотят сменить партнера.
Им будет сложно установить долгосрочные отношения, поскольку они не могут полностью довериться. Некоторые уроженцы знака Зодиака могут пережить довольно грустный и пасмурный период после разлуки, но это позволит им наконец-то понять, чего они ищут в партнере.
Раки подходят к концу своих отношений и знают, что спасти их уже не получится. В "сезон Весов" некоторые представители этого знака Воды наконец-то смогут открыть глаза и двигаться вперед в своей жизни.
Пора подумать и сказать друг другу правду. Они смогут выразить то, что действительно чувствуют, но не смогут вернуться назад. Пара распадется, не дав себе второго шанса.
Этот период внесет ясность в жизнь Стрельцов. Они будут видеть, чего они действительно хотят в своей паре, и особенно то, что их больше не устраивает. Они могли пережить разлуку и переехать в другой город, чтобы изучить новые горизонты.
Они отправятся в путешествие самопознания, которое будет очень полезно для их будущих романтических отношений.
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