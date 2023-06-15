Эти три вещи в отношениях значительно важнее, чем секс

Если вы думаете, что сможете "выехать" только за счет секса, то это не так. Конечно на первых порах "химия" решает многое, но потом все может полететь кувырком.

Чтобы отношения были крепкими и долговременными, надо над ними работать изо дня в день. Чтобы потом не сидеть в одиночестве в парке и не вздыхать, когда мимо идут счастливые пары, держащиеся за ручки.

Какие три вещи между вами важнее вне постели, пишет Telegram -канал об Интиме.

Доверие

Это одна из базовых вещей в отношениях. Вера в то, что вы можете полагаться на своего партнера в любой ситуации, гораздо важнее того, как часто вы занимаетесь сексом.

Именно доверие позволяет партнерам быть открытыми друг к другу, принимать недостатки, зная, что вы всегда поддерживаете и будете на стороне любимого человека.

Когда в отношениях есть доверие, вы не боитесь скрывать от партнера свои ошибки, рассказываете о своих страхах и проблемах.

Уважение

Взаимное уважение это восприятие своего партнера таким, как он есть. А также уважение к личному пространству, хобби, разным взглядам на вещи и самовыражению.

Уважение поддерживает доверие и эмоциональную стабильность в отношениях. Главное, что нужно помнить: как бы вы ни ссорились, не теряйте уважение друг к другу.

Ведь перейденные границы во время конфликтов, когда уважение может быть пренебрежено, очень трудно потом выстроить снова.

Общение

Общение является ключевым фактором, улучшающим отношения. Иногда пары не обсуждают проблемы и мало общаются, что приводит к недоразумению, ссорам и замалчиванию.

Если вам что-то не нравится, не устраивает - говорите об этом. Так же говорите партнеру, когда вам что-то нравится, когда вы ему благодарны.

И помните, если вы не можете найти общий язык, то о каком сексе, тем более качественном, может идти речь.