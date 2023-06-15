Ці три речі в стосунках значно важливіші за секс

Якщо ви думаєте, що зможете "виїхати" лише за рахунок сексу, то це не так. Звісно на перших порах "хімія" вирішує багато чого, але потім все може полетіти шкереберть.

Щоб стосунки були міцними і довготривалими, треба над ними працювати день за днем. Щоб потім не сидіти на самоті в парку і не зітхати, коли повз йдуть щасливі пари, що тримаються за ручки.

Які три речі між вами важливіші поза ліжком, пише Telegram -канал про Інтим.

Довіра

Це одна з базових речей в стосунках. Віра в те, що ви можете покладатися на свого партнера у будь-якій ситуації, значно важливіша за те, як часто ви займаєтеся сексом.

Саме довіра дозволяє партнерам бути відкритими один до одного, приймати недоліки, знаючи, що ви завжди підтримуєте, та будете на боці коханої людини.

Коли в стосунках є довіра, ви не боїтеся приховувати від партнера свої помилки, розповідаєте про свої страхи і проблеми.

Повага

Взаємна повага це сприйняття свого партнера таким, як він є. А також повага до особистого простору, хобі, різних поглядів на речі та самовираження.

Повага також підтримує довіру та емоційну стабільність у відносинах. Головне, що треба пам'ятати: як би ви не сварилися, не втрачайте повагу один до одного.

Адже перейдені кордони під час конфліктів, коли повага може бути знехтувана, дуже важко потім вибудувати знову.

Спілкування

Спілкування є ключовим фактором, який покращує стосунки. Іноді пари не обговорюють проблеми та мало спілкуються, що призводить до непорозуміння, сварок, та замовчування.

Якщо вам щось не подобається, не влаштовує - говоріть про це. Так само говоріть партнерові, коли вам щось подобається, коли ви йому вдячні.

І памятайте, якщо ви не можете знайти спільну мову, то про який секс, тим паче якісний, може йти мова.