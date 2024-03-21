Как снизить вес весной без сложных диет: самые лучшие советы

Сбросить несколько лишних килограмм весной можно довольно легко, не прибегая к сложным диетам и голоданию. Тем более, что у каждой из диет есть свои побочные действия.

Какие способы помогут снизить вес без сложных диет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Важный ключ: баланс

По мнению экспертов, каждый прием пищи должен содержать все так называемые макронутриенты. Углеводы дают организму энергию и улучшают способность концентрироваться, в то время как белки способствуют наращиванию мышечной массы, а (хорошие) жиры сохраняют чувство сытости в течение особенно длительного времени.

Убедитесь, что углеводы (например, хлеб, рис, картофель) составляют большую часть вашего ежедневного рациона. Поэтому эксперты не рекомендуют придерживаться долгосрочной низкоуглеводной или кетогенной диеты.

При энергетической потребности в 2000 калорий в день получается следующая комбинация питательных веществ: 264 грамма углеводов, 66 граммов жира и 72 грамма белка.

Овощи правильно насыщают

Помидоры, огурцы, морковь и тому подобное чрезвычайно низкокалорийные, но богаты клетчаткой. Это гарантирует, что мы останемся сытыми в течение длительного времени.

"Овощи также наполняют желудок из-за их большого объема, а это означает, что мы быстрее чувствуем себя сытыми", - объясняет диетолог Илана Мюльштейн.

Кроме того, овощи содержат много витаминов и минералов, которые поддерживают работоспособность организма.

Свежие, а не обработанные продукты

Выбирая продукты, следите за тем, чтобы они содержали как можно меньше ингредиентов.

Продукты с высокой степенью переработки, такие как замороженная пицца, выпечка, фруктовые йогурты или шоколадные батончики, обычно содержат много сахара или соли. По этой причине они часто имеют высокую калорийность.

Эксперты рекомендуют вместо этого употреблять свежие фрукты и овощи, орехи и семена, авокадо и цельнозерновые продукты.

Клетчатка против жира на животе

В частности, чтобы избавиться от жира на животе, следует употреблять фасоль, чечевицу и овсяные отруби. Эти продукты особенно богаты клетчаткой, которая, как доказано, помогает избавиться от нежелательного жира на животе.

Некоторые фрукты и овощи, такие как яблоки, цветная капуста и цитрусовые, также содержат много клетчатки.

Нет запретам

Эксперты также говорят, что постоянное воздержание трудно поддерживать. Любой, кто исключает сахар или определенные продукты из своего рациона, быстро попадает в ловушку тяги.

Чтобы избежать эффекта, следует время от времени позволять себе диетический грех.

Короткие, но интенсивные тренировки

Многие люди, желающие похудеть, думают, что им придется часами потеть на беговой дорожке, чтобы похудеть. Но это не так.

"Самый эффективный метод тренировок для похудения - это высокоинтенсивные интервальные тренировки в сочетании с силовыми упражнениями на все тело в другие тренировочные дни", - советует фитнес-тренер Джон Керсберген.

Много пейте

Достаточное количество воды (в зависимости от массы тела и пола, около 2,5 литров и более) важно не только для вашего здоровья, но и предотвращает чувство голода. Мюльштейн советует тем, кто пытается похудеть, выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи.

Качественный сон

"Лишение сна напрямую связано с более высоким уровнем стресса и увеличением веса", - объясняет Шрирам Машини из Медицинской клиники веса в Нью-Йорке.

Но важна не только продолжительность, но и качество сна. По мнению эксперта, вам следует спать от семи до девяти часов, чтобы быть "отдохнувшим и мотивированным для достижения своих целей по снижению веса".