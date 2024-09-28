Эти трендовые прически омолодят на 10 лет и сделают вас звездой этой осени (фото)

Модные женские прически

Классический боб, удачно скрывающий возраст и подчеркивающий красоту, уже теряет популярность. Вместо него в тренды вошли более креативные варианты стрижки.

Так, теперь стилисты советуют примерить объемный боб на пепельный блонд, который удачно маскирует седину и при этом заметно освежает цвет лица. Акцент на затылке можно сделать благодаря укороченным прядям и легкой волне.

Модная прическа для женщины после 50 лет (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Кроме этого, стилисты советуют обратить внимание на боб с объемом возле ушей. Обычно эту стрижку делают с большим "начесом" на затылке, но сейчас очень удачно выглядит и другая вариация.

Такая прическа будет выглядеть особенно эффектно на тонированных волосах с эффектом мелирования. Более светлые пряди удачно создадут текстурность прически, что придаст вам изысканность.

Короткая стрижка для женщин после 40 лет (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Ну а для женщин, которые не хотят ходить с прямыми волосами и делать прически на браш, есть отличный вариант - волнистый боб. Просто предупредите своего парикмахера о том, что планируете подкручивать волосы, чтобы он учел это перед стрижкой.

Волнистый боб на короткие волосы (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Кроме того, можно сделать асимметричный боб. Вместо классического пробора и одинаковой длины попытайтесь примерить более оригинальный образ. Такая прическа способна уравновесить черты лица, омолодить и просто освежить.

Ассиметричная омолаживающая прическа (фото: instagram.com/kaelamariebeauty)

Несмотря на то, что боб-каре кажется обычной прической, на самом деле такая стрижка выглядит аккуратно и женственно. К тому же вариации боба удачно подойдут к разным образам.

"Все, что вам нужно, это надлежащий уход, чтобы все выглядело идеально. Поэтому обязательно тщательно увлажняйте волосы, чтобы пушистость не испортила все ваши старания", - советуют стилисты.