Эти сумочки - самый горячий тренд зимы. 5 вариантов, с которыми вы покорите всех вокруг

Тренды из прошлого

Такие сумочки вернулись в моду еще осенью. Маленькие, удобные, стильные и очень эффектные - они выглядят "дорого" и удачно подойдут как к курткам, так и к пальто. А удлиненный ремешок делает сумочку еще удобнее.

Модная сумочка на зиму (фото: скриншот)

Лак и мини

А эта сумочка прекрасно подойдет девушкам и женщинам, которые не хотят выбирать на зиму только черные или белые аксессуары. Интересный цвет и лакированная кожа сделают вас звездой, ведь такие лаконичные варианты прекрасно сочетаются с любой верхней одеждой.

Маленькая сумочка на зиму (скриншот)

Замшевая сумка

Замша - главный тренд этой зимы. А мягкие и сдержанные цвета, такие как оттенки капучино, подчеркнут вашу нежность. К тому же замшевые сумочки будут удачно сочетаться с любой обувью - от утепленных лоферов до сапожек из эко-кожи.

Какие сумки будут модными в 2025 году (скриншот)

Мягенькая сумочка-тедди

Зима - идеальный сезон для "пушистых" и максимально "утепленных" аксессуаров. А потому сумка-тедди удачно дополнит белоснежный "лук". Впрочем, если вы не любите слишком светлые вещи, просто выберите черную или коричневую шерсть.

Какие сумки покупать зимой (скриншот)

Дважды тренд

А как насчет модного бургунди и чрезвычайно трендовой формы? Эта сумка станет интересной изюминкой ваших образов. Она удачно подойдет как для работы и прогулок, так и для встреч или свиданий, ведь даже с вечерним платьем она выглядит на миллион.

Сумка на зиму 2025 (скриншот)