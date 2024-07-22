Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Сумочки из бисера или жемчужин

Еще несколько лет назад об этом аксессуаре мечтали все модницы. Но сейчас появились более модные варианты этого аксессуара. А вот самодельные и "кукольные" сумочки стали антитрендом.

Какие сумки уже вышли из моды (скриншот)

Микроскопические сумочки

Это был очень милый тренд. Но такие сумочки эффектно выглядят только на фото. Ведь все понимают, что о практичности здесь нет и речи. Потому миниатюрные сумочки быстро вылетели из трендов.

Антитрендовые сумки на лето (скриншот)

Сумка "охотницы"

Так называемые сумки-чехлы, в которые можно положить только телефон и несколько купюр, а также сумочки в виде мешочков уже давно не в трендах. Кроме этого, из трендов вылетели аксессуары, больше похожие на элементы доспехов рыцарей или людей в доисторические времена.

Какие сумки уже вышли из моды (скриншот)

Бананка

Еще несколько лет назад такие поясные сумки были очень модными. Их носили и взрослые, и дети. Впрочем, сейчас женщинам и девушкам следует отказаться от подобных аксессуаров, ведь они давно уже никак не добавляют стиля.

Антитренды этим летом (скриншот)

Сумка-мешок

Такие аксессуары отлично подходят для зимы, ведь их можно удачно комбинировать с куртками и всей теплой одеждой. Но летом, под босоножки и платья, под легкую одежду и шляпки - такие сумки просто выдают безвкусицу.

Какие сумки уже не стоит покупать (скриншот)