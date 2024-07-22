Эти сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу. 5 главных антитрендов

Женская сумка - не только вещь, в которой можно носить все важное. Это еще и стильный аксессуар, способный удачно подчеркнуть образ и добавить интересный акцент. Но некоторые модели уже давно вышли из моды.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас главные антитренды в этом сезоне, от этих сумок уже стоит отказаться.
Еще несколько лет назад об этом аксессуаре мечтали все модницы. Но сейчас появились более модные варианты этого аксессуара. А вот самодельные и "кукольные" сумочки стали антитрендом.
Какие сумки уже вышли из моды (скриншот)
Это был очень милый тренд. Но такие сумочки эффектно выглядят только на фото. Ведь все понимают, что о практичности здесь нет и речи. Потому миниатюрные сумочки быстро вылетели из трендов.
Антитрендовые сумки на лето (скриншот)
Так называемые сумки-чехлы, в которые можно положить только телефон и несколько купюр, а также сумочки в виде мешочков уже давно не в трендах. Кроме этого, из трендов вылетели аксессуары, больше похожие на элементы доспехов рыцарей или людей в доисторические времена.
Какие сумки уже вышли из моды (скриншот)
Еще несколько лет назад такие поясные сумки были очень модными. Их носили и взрослые, и дети. Впрочем, сейчас женщинам и девушкам следует отказаться от подобных аксессуаров, ведь они давно уже никак не добавляют стиля.
Антитренды этим летом (скриншот)
Такие аксессуары отлично подходят для зимы, ведь их можно удачно комбинировать с куртками и всей теплой одеждой. Но летом, под босоножки и платья, под легкую одежду и шляпки - такие сумки просто выдают безвкусицу.
Какие сумки уже не стоит покупать (скриншот)
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