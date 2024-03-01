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Эти древние украинские фамилии давали только модникам. Проверьте, есть ли ваша в списке

Пятница 01 марта 2024 21:34
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Эти древние украинские фамилии давали только модникам. Проверьте, есть ли ваша в списке Какие фамилии давали модникам (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Фамилии в Украине часто давали, отталкиваясь от рода занятий человека или его особенностей. Есть даже отдельная категория "модных" фамилий, которые присваивали очень стильным украинцам. Некоторые из них дошли до наших дней, а вот некоторые - навсегда остались в прошлом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".

Какие фамилии давали модникам

Исследователь украинских фамилий утверждает, что в древности "дженджиками" называли людей, которые хорошо одеваются. От этого корня происходит много фамилий, а именно:

  • Дженжер
  • Дженжеруха
  • Жежера
  • Жежер
  • Жежерун
  • Джинджиристый

А людей, которые уделяли одежде слишком большое внимание, назвали словом "хлюст". От этого слова произошли следующие фамилии:

  • Хлюст
  • Хлюстов
  • Хлюстин
  • Хлюстиков
  • Хлюстина

Также "модные" фамилии давали украинцам, которые заботились о своем внешнем виде и красоте. К этой категории относятся фамилии:

  • Нарядный
  • Чепурко
  • Чепурнов
  • Чепурняк
  • Чепурненко
  • Модный
  • Модников

Где сейчас распространены эти фамилии

По данным сайта "Рідні", фамилию Жежера имеет 424 украинца. Больше всего людей с этой фамилией проживает в Киевской и Черниговской областях. В Киеве - 135 жителей с фамилией Жежера, в Яготине - 31, в Нежине - 17.

А вот с фамилией Хлюст в Украине только 33 носителя. Чаще всего ее можно встретить на Приднепровье.

Эти древние украинские фамилии давали только модникам. Проверьте, есть ли ваша в спискеРаспространение фамилии Чепурко (скриншот)

С фамилией Чепурко сейчас в Украине насчитывается 1966 носителей. По распространению - она на 2330 месте. Больше всего она распространена на Приднепровье.

Фамилию Модный имеют только 73 человека, наиболее она распространена в Львовской области, а людей с фамилией Дженжеруха - 30 и больше всего их Крыму.

А вот по состоянию на 2013 год, фамилии Дженджер в Украине не зафиксировано.

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