Эти смартфоны Xiaomi совсем скоро получат новейшую операционную систему. Проверьте, есть ли ваш в списке

Xiaomi анонсировала, что в ближайшие месяцы двенадцать смартфонов и один планшет начнут получать обновление до новейшей операционной системы HyperOS, основанной на базе Android 14.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт о технологиях Gizmochina.
Xiaomi набирает популярность на европейском рынке, и развитие программной экосистемы остается ключевым направлением компании в контексте прогресса искусственного интеллекта. Первые модели с HyperOS подчеркивают амбиции и возможности нового программного обеспечения.
Эта операционная система, базирующаяся на Android, включает в себя значимые и дополнительные функции, привлекая внимание пользователей своим уникальным пользовательским интерфейсом. Разнообразие смартфонов в их линейке позволяет каждому найти устройство по своему вкусу.
Этот концепт отражает стремление Xiaomi предоставить современную платформу для различных устройств, включая не только смартфоны, но и умные устройства для дома и автономных автомобилей. Подобно другим ведущим брендам, искусственный интеллект будет все больше оптимизировать функциональность HyperOS.
Основная цель операционной системы - полная адаптация к аппаратным характеристикам устройств с целью обеспечения плавной работы и эффективного использования ресурсов. Постоянные улучшения со стороны Xiaomi способствуют расширению возможностей и функциональности HyperOS.
HyperOS обеспечивает ускоренное выполнение вычислений на мощных устройствах путем приоритизации важных задач, а также гарантирует гибкую работу на слабых устройствах за счет эффективного распределения ресурсов.
Эта операционная система в полной мере раскрывает эксклюзивные возможности и улучшения пользовательского интерфейса смартфонов Xiaomi. В ближайшие месяцы мы увидим обновления в нескольких моделях смартфонов.
Для каких устройств уже начались обновления
Устройства, запланированные на второй квартал
В дальнейшем компания будет дополнять список совместимых моделей, поддерживаемых HyperOS. В 2024 году эта операционная система будет ключевым элементом стратегии Xiaomi в конкурентной борьбе с другими производителями устройств на базе Android.
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