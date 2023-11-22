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Эти слова нельзя говорить, когда вы просите у кого-то прощения: сделаете только хуже

Как нельзя простить прощения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Одним из важных элементов здоровых и счастливых отношений является умение просить прощения. Важно избегать некоторых слов, которые сделают только хуже.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Чего избегать

Произвести искреннее "извини" часто бывает совсем не просто. Эксперты говорят, что использование двух маленьких слов - "если" или "но" в вашем извинении может привести к его полному провалу.

Это потому, что слова "Мне жалко, если..." или "Мне жалко, но..." обычно позиционируют прощения как условные, и такие слова могут возложить вину на другого человека.

Также слово "извиняюсь" имеет значение "извиняю себя", то есть совершенно не то, что должно подразумеваться. В то время как нужно просить прощения у собеседника.

Существует множество слов, которые следует употреблять:

  • вибачте
  • пробачте
  • прошу пробачення
  • даруйте
  • перепрошую

В частности, благодаря правильным этикетным формулам будет проявлено уважение к собеседникам.

За что не стоит просить прощения

Какими бы искренними и отзывчивыми ни были слова, собеседник вряд ли поверит, если вы просите прощения уже много раз.

Все потому, что в прошлый раз извинения были похожи. Ситуация же случилась снова, следовательно, работы над собой не было.

Также рано или поздно проблема завершится и даже осадок от нее развеется. Однако не нужно говорить об этом сразу.

Такое поведение свидетельствует о том, что нет понимания всей боли и не сделаны выводы. Собеседник будет чувствовать себя еще более униженным.

Ранее мы сообщали, что делать, если партнер никогда не извиняется.

Также мы писали о 4 вещах, которые мужчины никогда не прощают женщинам.

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