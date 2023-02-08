На эти симптомы женщины не обращают внимания: скрытые признаки рака яичников

Женщины часто не обращают внимания на первые симптомы развития рака яичников. Они бывают настолько незначительны, что их могут пропустить даже врачи. А это значительно снижает вероятность полного излечения. Только своевременная диагностика и лечение помогают "словить" болезнь в ранней стадии и успешно от нее избавиться.

Компания Target Ovarian Cancer провела опрос, который показал, что по крайней мере две трети женщин не знают явных симптомов рака яичников.

Симптомы рака яичников

Вздутие живота

Боль в животе (от живота до верхней части бедер)

Постоянное ощущение сытости, быстрое чувство насыщения или потеря аппетита

Частые походы в туалет

Также могут быть такие признаки:

Изменения в работе кишечника (например, диарея или запор)

Чувство постоянной сильной усталости

Внезапная потеря веса без особых причин

Необычные кровотечения (до или после критических дней, менопаузы)

Как отмечают специалисты, все симптомы можно разделить на три группы: новые - они появились недавно и для вас не являются нормой, частые - случаются до 12 раз в месяц, стойкие - не исчезают.

Когда нужно бить тревогу

В организации отмечают, что при таких симптомах врачи не сразу отправляют для обследования на рак, так как эти признаки очень расплывчаты и могут указывать также на проблемы с желудком. А в Великобритании только 21% женщин знает, что постоянное вздутие живота может быть признаком опухоли.

А 97% женщин даже не подозревали, что постоянное чувство сытости может быть тревожным сигналом. 99% женщин не связывают частое мочеиспускание с проблемами со здоровьем.

Если вас беспокоят схожие симптомы и это для вас не является нормой, стоит обратиться к семейному врачу и пройти обследование. В это обследования должны быть включены УЗИ яичников и живота, специальный анализ крови.

Стоит пройти обследование обязательно, если у вас есть наследственная предрасположенность к раку.

Кисты яичников могут давать симптомы, которые схожи с признаками рака яичников. Также такие симптомы могут появиться при синдроме раздраженного кишечника. Но только врач может поставить правильный диагноз. Если первичное обследование вас не удовлетворит, вы можете запросить второе мнение через несколько недель.