Эти симптомы на пупке просигнализируют вам, когда нужно обратиться к врачу

Ваш пупок действительно может рассказать многое о вашем здоровье и о том, когда нужно обратиться к врачу.

О тревожных симптомах на пупке, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать о пуповине

Пуповину отрезают при рождении, чтобы оставить лишь маленькую зажатую частичку, которая постепенно отпадает через неделю или две.

Почему иногда пупок пахнет?

Иногда на вашем пупке может скапливаться грязь и бактерии, которые можно очистить во время мытья. Зловонный пупок является признаком плохой гигиены, но некоторые люди имеют особенно глубокие пупки, которые труднее очистить.

Даже если вы можете и соблюдаете надлежащую гигиену, если пупок все еще неприятно пахнет или у вас есть другие симптомы, возможно, это инфекция, и вам может понадобиться лечение у врача.

Эти и другие симптомы могут включать в себя покраснение или отек вокруг пупка и выделение.

Почему пупок отекает?

Существуют разные типы отеков, которые могут появляться в пупке или вокруг него. Одним из них является пупочная грыжа, очень часто встречающаяся у маленьких детей.

Она выглядит как безболезненная шишка в пупке или около него. Он может увеличиваться во время смеха, кашля, плача или посещения туалета и может уменьшаться, когда вы расслабляетесь или лежите. Во многих случаях пупочная грыжа возвращается, а мышцы снова уплотняются до того, как ребенку исполняется четыре-пять лет.

Она также может развиться у взрослых, без лечения грыжа, вероятно, со временем ухудшится.

Почему чешется пупок?

Иногда инфекция пупка может чесаться, но хорошо поддается лечению. Противогрибковые кремы могут помочь, но если симптомы не исчезают, возможно, лучше обратиться к врачу. Ваш пупок также покрыт кожей, поэтому на него могут влиять различные кожные заболевания, такие как экзема и псориаз, что может привести к зуду.

Может ли у вас возникнуть рак пупка?

Это очень редко, но возможно развитие рака пупка.