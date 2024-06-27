Ці симптоми на пупку просигналізують вам, коли потрібно звернутися до лікаря

Ваш пупок насправді може розповісти багато про ваше здоров’я та про те, коли потрібно звернутися до лікаря.

Про тривожні симптоми на пупку, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба знати про пуповину

Пуповину відрізають при народженні, щоб залишити лише маленьку затиснуту частинку, яка поступово відпадає, через тиждень або два.

Чому іноді пупок пахне?

Іноді на вашому пупку може накопичуватися бруд і бактерії, які можна очистити під час миття. Смердючий пупок є ознакою поганої гігієни, але деякі люди мають особливо глибокі пупки, які важче очистити.

Навіть якщо ви можете і дотримуєтесь належної гігієни, якщо пупок усе ще смердить або у вас є інші симптоми, можливо, це інфекція, і вам може знадобитися лікування у лікаря.

Ці та інші симптоми можуть включати почервоніння або набряк навколо пупка та виділення.

Чому пупок набрякає?

Існують різні типи набряків, які можуть з’являтися в пупку або навколо нього. Одним з них є пупкова грижа, яка дуже часто зустрічається у маленьких дітей.

Вона виглядає як безболісна шишка в пупку або біля нього. Він може збільшуватися під час сміху, кашлю, плачу або відвідування туалету і може зменшуватися, коли ви розслабляєтеся або лежите. У багатьох випадках пупкова грижа повертається, а м’язи заново ущільнюються до того, як дитині виповнюється чотири-п’ять років.

Вона також може розвинутися у дорослих, без лікування грижа, ймовірно, з часом погіршиться.

Чому свербить пупок?

Інколи інфекція пупка може свербіти, але добре піддається лікуванню. Протигрибкові креми можуть допомогти, але якщо симптоми не зникають, можливо, краще звернутися до лікаря. Ваш пупок також покритий шкірою, тому на нього можуть впливати різні шкірні захворювання, такі як екзема та псоріаз, що може призвести до свербіння.

Чи може у вас виникнути рак пупка?

Це надзвичайно рідко, але можливий розвиток раку пупка.