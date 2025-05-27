Эти сериалы вдохновляют на перемены и дарят смех: об отношениях, дружбе и поиске себя

Ищете классный сериал на вечер? Эти истории сочетают юмор и глубокие жизненные уроки!

РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой сериалов о сложностях отношений, настоящей дружбе и поиске собственного "я".

"Гиперкомпенсация"

Сатирически-драматический сериал о первых взлетах и падениях первокурсников Бенни и Кармен. Новоиспеченные студенты пытаются вписаться в новый коллектив, попадая в неловкие ситуации, познавая себя и испытывая дружбу на прочность.



"Соври мне"

Драматический сериал исследует сложные отношения, полные манипуляций и опасных тайн, которые разворачиваются в течение 8 лет. Когда Люси встречает в колледже Стивена, она не подозревает, что ее жизнь превратится в опасную игру.



"Сексуальная жизнь студенток"

Группа студенток начинает исследовать мир интимных и социальных связей, поступив в колледж. Здесь есть и юмор, и глубокие моменты, заставляющие задуматься.

"Я никогда не"

Комедийная драма о старшекласснице индийского происхождения, которая хочет взять от жизни все и одновременно борется с травмой от потери отца.



"Поколение"

Юноши из современного пригорода познают сложности подростковой жизни, включая сексуальность, идентичность и дружбу. Сериал демонстрирует, как молодежь ищет себя в постоянно меняющемся мире.