Эти сериалы вдохновляют на перемены и дарят смех: об отношениях, дружбе и поиске себя
Ищете классный сериал на вечер? Эти истории сочетают юмор и глубокие жизненные уроки!
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой сериалов о сложностях отношений, настоящей дружбе и поиске собственного "я".
"Гиперкомпенсация"
Сатирически-драматический сериал о первых взлетах и падениях первокурсников Бенни и Кармен. Новоиспеченные студенты пытаются вписаться в новый коллектив, попадая в неловкие ситуации, познавая себя и испытывая дружбу на прочность.
"Соври мне"
Драматический сериал исследует сложные отношения, полные манипуляций и опасных тайн, которые разворачиваются в течение 8 лет. Когда Люси встречает в колледже Стивена, она не подозревает, что ее жизнь превратится в опасную игру.
"Сексуальная жизнь студенток"
Группа студенток начинает исследовать мир интимных и социальных связей, поступив в колледж. Здесь есть и юмор, и глубокие моменты, заставляющие задуматься.
"Я никогда не"
Комедийная драма о старшекласснице индийского происхождения, которая хочет взять от жизни все и одновременно борется с травмой от потери отца.
"Поколение"
Юноши из современного пригорода познают сложности подростковой жизни, включая сексуальность, идентичность и дружбу. Сериал демонстрирует, как молодежь ищет себя в постоянно меняющемся мире.
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