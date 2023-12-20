Эти ритуалы в день зимнего солнцестояния помогут выполнить заветные желания

Ритуал с тортом

Чтобы провести обряд исполнения желаний в преддверии зимнего солнцестояния, испеките торт желаний и начините его фруктами или орехами. Сделайте его похожим на солнце. Готовить его лучше в канун праздника, когда в доме убрано и он пропитан положительной энергетикой. Готовьте вместе с семьей, чтобы создать неповторимую атмосферу единения.

На рассвете 22 декабря встаньте перед выходящим на восток окном и искренне поблагодарите дух Солнца за все добро, которое он подарил вам в прошлом году. Если ваши родные захотят присоединиться, это будет здорово, потому что обряд станет более мощным.

Подумайте о своем заветном желании. Не стесняйтесь желать всего, что хотите. Затем отрежьте от середины торта круглый кусок - своеобразное пожертвование духа Солнца, вынесите его на улицу и оставьте для птичек или белок. Если они съедят этот кусочек, это значит, что дух принял ваш дар и поможет вам осуществить ваши мечты.

Желание на бумажке

В день солнцестояния очень сильная энергетика, поэтому нужно строить планы на следующий год и начать разработку новых проектов.

Новогодние желания можно озвучить уже 22 декабря. Хорошо подумайте, чтобы вы хотели в следующем году. Затем напишите свое желание на бумаге, сверните его в трубочку и сожгите.

Во время ритуала важно визуализировать свою мечту - очень подробно представлять, как она воплощается в жизнь. Эту процедуру следует проводить при зажженных свечах.

Ритуал со свечой

В самую темную и самую длинную ночь года поблагодарите вселенную за хорошие события, которые случились с вами в течение года. Когда уже будете готовы загадать желание, зажгите свечу и произнесите свое желание вслух.

Этот ритуал можно проводить наедине, или же группой. Если вы с компанией, то внимательно выслушайте желание друг друга и посмотрите в глаза. Очень важно в этот момент верить, что ваши желания и желания других участников выполнимы.