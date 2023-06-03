Эти вещи испортят вашу стиральную машину на раз-два: таких целый список

Как одежда может испортить стиральную машину

Специалисты говорят, что обычный носок может привести к тому, что ваша помощница перестанет сливать воду и отжимать.

Сколько бы вы ни запускали цикл стирки, машина не будет набирать воду и сливать ее, разве что будет крутить барабан постоянно, не переключаясь на другие этапы, как слив или отжим.

Дело в том, что такая мелочь, как носок или перчатка может попасть в отсек, предназначенный для задержки такого "мусора". Он обычно находится под крышкой внизу машины.

Особо стоит быть внимательным, если у вас есть маленькие дети с маленькими носками или перчатками. Такие вещи следует собрать в тканевый мешочек и постирать в нем. Ведь попадание носка в слив может остановить машину. Чтобы исправить поломку, этот отсек нужно открыть и почистить.

Носок может остановить стиральную машину (коллаж Styler)

Какие еще вещи нельзя стирать или стирать осторожно

Любую вещь с карманами. Небольшие предметы, оставленные в карманах, легко попадают в барабан стиральной машины (монеты, зубочистки, спички, шурупы и т. п.). Всегда проверяйте карманы на наличие предметов, которые могут повредить барабан или забить слив.

Подушки с эффектом памяти. Такие ортопедические подушки во время стирки могут порваться и забить слив мелким наполнителем.

Одежду, на которой осталась шерсть домашних животных. Шерсть будет застревать в барабане, засорять фильтр. Со временем это может привести к неисправности.

Одежду с камнями или пайетками. Такие украшения могут легко оторваться или отклеиться, что может привести к поломке стиральной машины.

Коврики с резиновой основой. Во время стирки они могут легко порваться и забить слив.

Бюстгальтеры. Мелкие застежки и "косточки" легко станут причиной поломки, да и само белье может испортиться. Этот предмет одежды, как и носки, лучше стирать в тканевых мешочках.