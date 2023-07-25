Эти вещи ни в коем случае нельзя оставлять на кресле в авто

Какие вещи нельзя оставлять

Следует, чтобы ни на переднем, ни на заднем сиденье не было таких вещей, как:

сумки

кошелек

устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.п.)

деньги

документы

Дело в том, что на это могут обратить внимание злоумышленники. Не исключено, что они захотят украсть эти вещи.

Поэтому лучше спрятать купюры, гаджеты и сумки в бардачке или другом месте. Так они не будут привлекать внимание воров.

В частности, деньги и телефон можно оставить в кармане. Маленькую сумочку можно положить в бардачок, если не помещается - оставьте на коврике возле пассажирского сиденья.

Что нельзя делать в машине

Есть или пить за рулем

Потянуться за кофе или водой - это нормально, просто убедитесь, что вы можете нормально держать руль и смотреть на дорогу. Однако чем больше вы заняты перекусом или едой, тем больше вы отвлекаетесь.

Наушники

Музыка во время дорожных поездок и долгих путешествий не проблема, но использование наушников не является лучшим решением во время вождения автомобиля.

Наушники еще больше понижают ваше внимание и заглушают другие шумы. Следует быть очень осторожными, поскольку другие звуки гораздо труднее услышать в наушниках.

Хранить ненужные вещи

Некоторые люди относятся к своим автомобилям, как к собственному дому. Большие предметы в автомобиле могут заблокировать вашу видимость, образуя опасные слепые места.

Кроме того, хранение предметов на виду может сделать вас мишенью для воров и мошенников.

Ехать без обуви

Многие водители могут ехать без обуви. Однако лучше так не делать. Все потому, что вам может понадобиться внезапно сильно тронуться с места, и окажется, что вы не сможете применить надлежащую силу голой ногой, чем, если бы вы были в обуви.