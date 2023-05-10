Эти вещи в женской сумочке притягивают к вам бедность и печали

К содержимому женской сумочки нужно относиться с особой внимательностью, ведь некоторые вещи, положенные туда, могут нести больший смысл, чем мы привыкли думать.

Какие из них могут навлечь на вас беду и материальные проблемы, узнайте из материала Styler дальше.

Игла с нитью

Многие носят иглу с нитью на всякий случай. Но на самом деле такая вещь отпугивает удачу.

При этом английская шпилька (булавка), напротив, является защитным оберегом, который рекомендуют носить с собой.

Старые фотографии

Старые фото, даже если там запечатлена сама женщина или ее семья, будут притягивать к себе только негатив и неудачи.

Считается, что старые фотографии не позволяют развиваться. Если хочется напоминать себе о близких, лучше регулярно менять фото на более свежие (главное - не носите их в кошельке).

Разбитое зеркальце

Об обращении с зеркалом существует очень много примет, и особое место в них отводится разбитому зеркалу.

Люди верили, что оно способно притягивать неудачи, которые будут столь сильными, что справиться с ними будет очень сложно.

Мусор

Билеты, чеки или фантики от конфет могут привлекать негативную энергию, отталкивающую финансовую удачу. Важно делать ревизию и выбрасывать накопившееся в сумке каждые несколько дней.

Чужие вещи

Если вам нужно что-то кому-то принести, сделать это следует очень быстро. За несколько часов чужая вещь в сумке не причинит вреда, но носить ее долго нельзя. В противном случае вы можете ощутить ее негативное влияние.

Напоминание о неприятных событиях

Такие вещи тоже следует безжалостно выбрасывать. Например, подарок от бывшего поклонника, с которым вы нехорошо расстались. Если такая вещь приносит ассоциации с чем-нибудь хорошим, то ее можно оставить.

Но если при каждом взгляде на нее у вас появляются отрицательные эмоции и воспоминания, следует немедленно от нее избавиться.