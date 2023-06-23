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Эти вещи ни в коем случае нельзя дарить на день рождения

Что нельзя дарить на день рождения (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Некоторые подарки вместо радости и приятных эмоций могут доставить негатив и неприятности их получателю. Поэтому к выбору презента следует отнестись с максимальной ответственностью.

О том, что нельзя дарить на день рождения - читайте в материале Styler.

Часы

По некоторым поверьям часы отнимают у человека время жизни, а в Китае получить в подарок часы - все равно, что приглашение на похороны. Наши предки верили, что подаренные часы отнимают у человека годы жизни.

Обувь

Запрещено готовить в подарок домашние тапочки и туфли. Поверье свидетельствует, что подобные презенты притягивают много испытаний, болезни, тяжелые времена. Однако, если именно жена подарила обувь мужу, то это к долгой и счастливой супружеской жизни.

Посуда

Согласно этикету, лучше не дарить посуду. Существует мнение, что пустая посуда может стать причиной духовной и материальной нищеты. Поэтому если уж вы твердо решили приготовить такой презент - положите туда монетку.

Кошелек и сумка

Если такие подарки дарить пустыми, они могут стать причиной отсутствия денег у получателя. Обязательно нужно положить в кошелек или сумку несколько денежных купюр или монет, и тогда они будут притягивать деньги.

Браслеты

Если подаренный аксессуар порвется, то люди между собой поссорятся. В случае, когда цепочка или браслет вам дарит любимый человек - потеря изделия предупреждает об измене.

Крестик

Крестик на день рождения тоже дарить не стоит. Такой подарок преподносят традиционно на крещение, но не на именины. Считается, что крестик может передать новому владельцу страхи, тревоги и заботы дарящего.

Колющие и режущие предметы

Колющие и режущие предметы: ножи, вилки, кинжалы могут привлечь в дом ссоры и невзгоды. Также есть поверье, что чем "обрежет" отношения между дарителем и получателем.

Зеркало

Зеркало дарить категорически нельзя. Раньше люди верили, что зеркало является коридором, ведущим из нашего мира в мир духов. Также такой презент может принести несчастье не только тому, кто его получил, но и тому, кто подарил.

Прощенные вещи

Также нельзя передаривать подаренные вещи, потому что даривший их человек передает вместе с ними свою энергетику.

Раньше мы писали о том, какие комнатные растения не следует принимать в подарок.

Также читайте, какие вещи нужно немедленно выбросить из кошелька.

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