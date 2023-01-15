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Эти простые способы помогут спасти пересоленное блюдо: что добавить в пищу

Как спасти пересоленное блюдо (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый кулинар хотя бы раз в жизни пересаливал блюдо. Исправить такую пищу можно легко, поэтому не спешите ее выбрасывать. В частности, можно что-нибудь добавить, чем-нибудь разбавить или дополнить.

Об этом пишет SantePlus.

Что делать, если пересолили суп

Самый простой способ "спасти" суп - долить воды. Однако это может испортить густоту супа. Еще один вариант - слить часть бульона и долить в кастрюлю несоленый бульон или воду. Еще одно чудо-средство - яичный белок. Вбейте его в суп и размешайте, а затем достаньте шумовкой. С белком впитается часть соли.

В пересоленный суп можно добавить рис - он хорошо впитывает соль. Рис завернуть в марлю и опустить в кастрюлю на 15 минут. Затем марлю с крупой можно вынуть.

Как спасти слишком соленые соусы

В этом случае добавьте немного сахара, это уравновесит избыток соли. Также такие ингредиенты, как лимонный сок или мед, тоже могут помочь поглотить избыток соли.

Пересоленный рис

Чтобы избавиться от лишней соли в рисе, можно процедить его и заменить воду для варки несоленой перед тем, как продолжить. Таким образом, избыток соли в рисе будет растворен в новой варочной воде.

Этот способ работает с макаронами и отварными овощами.

Следует отметить, что избыток соли вреден для здоровья.

Чтобы избавиться от избытка соли, можно сделать второе несоленое блюдо и отдельно смешать с тем, что содержит слишком много соли. Этот трюк может быть полезен при приготовлении пюре, оливье и винегрета для восстановления баланса вкусов.

Некоторые пищевые продукты имеют высокое содержание соли, в частности: ветчина, творог и соевый соус. Если вы хотите добавлять их в свои блюда, избегайте добавления соли или добавьте только несколько щепоток.

Слишком соленая пища необязательно попадает на мусорного ведра. Доказательством того, что благодаря этим трюкам вы сможете догнать их и спасти.

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