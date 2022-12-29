Эти простые ритуалы на Новый год привлекут счастье и богатство

12 виноградин

Родина этого ритуала - Испания и Латинская Америка. Нужно успеть съесть 12 виноградин, пока бьют куранты. Традиция появилась еще в 1880-х годах, когда новый год в Мадриде встречали игристым вином и виноградом.

Считается, что зеленые виноградины принесут удачу в каждом из 12 месяцев года. Каждую нужно съедать с ударом часов.

Багетом об стену

В Ирландии бьют батоном или багетом об стену во время боя курантов. Считается, что этот ритуал прогоняет злых духов, невезение и другой негатив. Уничтожать хлеб об стену необязательно. После удара об стену, багетом нужно стукнуть об входную дверь, чтобы поприветствовать добрых духов.

Красное белье

Традиция надевать красное белье в новогоднюю ночь популярна во многих странах. В Мексике, Бразилии и Чили считается, что такое белье принесет любовь и романтику. В Турции - что притягивает удачу. В Китае есть своя легенда о том, что божественный мудрец Лаозу напугал красным бельем злого дракона Няня.

Украшения

В новогоднюю ночь старайтесь надевать не новые и самые дорогие украшения, а самые любимые. Они наделены особой силой и могут быть настоящим оберегом для вас.

Новогодний стол

На праздничный стол нужно поставить по одному любимому блюду каждого члена семьи. Это каждому из них принесет удачу в следующем году.

Если к вам придут гости, то на этот новый год их должен быть больше или меньше трех, а также больше или меньше 23.

Ложка

Прежде чем садиться за праздничный стол, постучите по нему ложкой и скажите: "Как на столе полно, так чтобы и весь год было полно".

Золото и красное

Считается, что эти два цвета символизируют богатство и роскошь. Чтобы привлечь деньги, нужно перевязать ножки праздничного стола красными нитками, а под стол положить несколько золотых монет. Но будьте осторожны - этот ритуал можно проводить только тогда, когда за столом собирается семья - чтобы деньги из дома не уходили.

Крупы на столе

С древних времен крупы символизируют достаток. Поэтому на столе обязательно должны быть рис, гречка или пшено - необязательно, чтобы это была каша. Крупы могут входить в голубцы, фаршированные овощи или даже в салаты.

Свечи

На новогоднем столе обязательно должны быть свечи. Огонь символизирует достаток и жизнь. Свечи могут быть маленькими или большими - на ваш вкус. В этом году рекомендуется выбирать белые, серебристые, голубые и даже черные.

Особенная стелька

Нужно вырезать из бумаги стельку в новогоднюю обувь и написать на ней сокровенное желание. Любовное - красным или розовым цветом, желтым или зеленым - связанные с финансами, синий поможет в работе или учебе, черный - для вопросов о здоровье.

С этими стельками нужно ходить всю новогоднюю ночь. А потом их спрятать в укромном месте.

Бокал шампанского

Под бой курантов обменяйтесь бокалами шампанского с теми, с кем хотите быть весь следующий год.

Купюра

Возьмите булавку и денежную купюру, желательно крупного номинала. Приколите ее на изнаночную сторону вашего новогоднего наряда. Чем крупнее купюра - тем вы будете богаче и успешнее в новом году. С иностранными купюрами будьте осторожнее - может понадобиться сменить работу или страну проживания.

Кольцо

Если вы хотите обрести сердечное счастье в следующем году, то бросьте кольцо в бокал с напитком за 5 минут до наступления нового года. Загадайте желание встретить своего суженого (или суженую). Потом выпейте все, что у вас в стакане и постарайтесь не проглотить кольцо.