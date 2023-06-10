Эти простые советы помогут максимально сэкономить при переезде в новое жилье

Переезд в другое жилье требует много усилий, времени и денег. Но правильная организация этого процесса может помочь вам сэкономить финансы и сохранить нервы.

О том, как переехать в новое жилье с минимальными затратами, читайте ниже.

Планировка переезда

Составьте подробный план переезда. В нем укажите дату, какие услуги вам нужно дополнительно заказать, сделайте перечень вещей, которые нужно забрать. Определите, что вам нужно сделать перед переездом и составьте список задач, чтобы не забыть ничего важного.

Распродайте ненужные вещи

Складывая для переезда вещи, вы точно заметите, что некоторыми из них вы уже годами не пользуетесь. Следует сделать тщательную ревизию таких вещей, перебрать одежду, в которой вы уже не будете ходить, отсортировать ненужную посуду.

Если эти вещи еще выглядят хорошо, то можно попробовать их продать. Для этого разместите объявления в социальных сетях или опубликуйте его на профильных сайтах. Выставьте минимальную цену, чтобы побыстрее продалось.

Выбросьте или раздайте лишние вещи

Если понимаете, некоторые вещи вряд ли быстро найдут покупателя, то лучше отдайте их человеку, которому они могут понадобиться. Если же они уже не пригодны для использования, то выбросьте их без сожаления. Не берите с собой в новое жилье лишний хлам, который только займет пространство.

Запаситесь упаковочными материалами

При переезде есть вероятность повредить хрупкие вещи. Чтобы не разбить, стоит позаботиться об упаковочных материалах. Запаситесь ящиками, коробками и пакетами, которые можно использовать для упаковки вещей. Также понадобится стрейч-пленка, пузырчатая пленка, скотч и маркер, чтобы маркировать коробки.

Закажите перевозку

Если у вас нет авто, можно попросить друзей или знакомых, чтобы помогли перевезти вещи. Но если у вас много габаритной мебели, то стоит сделать просчет у перевозчиков. Возможно, проще и дешевле будет заказать их услуги, чем несколько раз кататься легковушкой и платить за бензин друзьям.