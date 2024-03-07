Эти приложения считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосом

SkySafari

Позволяет изучать небесные объекты из любой точки земного шара в режиме дополненной реальности. Стоит навести смартфон на ту или иную часть неба, и вы увидите карту этого участка космоса.

Собственно говоря, наводить можно на что угодно: SkySafari ориентируется только по координатам и данным гироскопа. Так что можно изучать небо и читать энциклопедические статьи о небесных объектах даже дома.

Классическую карту расположения небесных светил в приложении сопровождают фотографии с телескопа "Хаббл", информация о звездах из каталога Hubble Guide Star и собственная справка.

Таким образом, с помощью SkySafari в базовой версии можно узнать более чем о 120 тысячах звезд и 222 скоплениях, туманностях и галактиках. Стартовая версия программы обойдется в 3 доллара, Plus стоит 10 долларов, а Pro - 40 долларов. В полной базе собрана информация о 100 миллионах звезд, 3 миллионах галактик и 750 тысячах объектов Солнечной системы.

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NASA App

В этом приложении можно найти информацию, фотографии и документы обо всех миссиях NASA. Данные ежедневно и еженедельно обновляются, появляются новости, подборки постов сотрудников. Также прямо с экрана смартфона можно посмотреть прямые трансляции NASA Television и изучить траектории спутников агентства, пролетающих над головой.

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ISS Detector

Международная космическая станция является совместным проектом многих стран. Может быть, именно поэтому она заслужила отдельное приложение, которое оповещает пользователя о скором появлении станции у него над головой (за 5 минут до события). Если повезет, МКС можно будет увидеть невооруженным глазом.

Программа также выдает аналогичную информацию о китайской космической станции "Тяньгун", телескопе "Хаббл", спутниках и пролетающих мимо кометах.

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Solar Walk

Solar Walk - это трехмерная модель Солнечной системы. В базе есть все основные планеты и их спутники, а также звезды, кометы и другие небесные объекты.

Изменив масштаб, можно увидеть Млечный Путь, но только в общем плане. Кроме того, можно посмотреть подборку образовательных фильмов о строении нашей звездной системы. За полноценное использование программы нужно заплатить 43 доллара.

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Stellarium Mobile

Мобильная версия популярной компьютерной программы с открытым исходным кодом. Она выделяется обширной базой данных о звездах и качеством иллюстраций созвездий.

Приложение позволяет искать и определять любимые планеты и созвездия, следить за движущимися спутниками, просматривать информацию о небесных телах, включающую мифы и легенды разных культур.

При увеличении масштаба программа подгружает изображения туманностей и галактик в высоком разрешении.

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Planet’s Position

Это приложение предназначено для расчета положения планет на ночном небе. Необходимо задать собственные координаты, и можно с большой точностью определить местоположение интересующих объектов.

Еще можно задать время наблюдения: в базе Planet’s Position есть информация о положении планет с 1900 года. А при помощи встроенного календаря легко определить время затмений (лунных и солнечных).

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Star Chart

Пожалуй, самое простое и самое полезное из всех приложений этого списка. Star Chart - это не что иное, как виртуальная карта звездного неба. Рассмотреть можно все видимые светила (120 000) и 88 созвездий. Для каждого объекта есть собственная информационная карта с детальными данными. Также имеется голосовой поиск, правда только на английском языке.

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