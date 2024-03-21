Эти программы помогут вам подобрать дизайн интерьера и усовершенствовать его

ReimagineHome

Мощный сервис на основе нейронных сетей, который не только предлагает идеи для дизайна интерьера, но также помогает преобразить дом и организовать придомовую территорию. Просто загрузите фотографию или ссылку на изображение и укажите ваши предпочтения.

ReimagineHome предлагает широкий набор инструментов для различных целей: от идей по изменению потолка, стен и пола до вариантов размещения мебели и организации пространства, визуализации проектов и ландшафтного дизайна, а также помощи в выборе материалов и цветов, разработки концепций для кухни и ванных комнат.

Бесплатный план включает только решения по переконфигурации помещений с ограничением в 30 генераций в месяц. Для доступа ко всем функциям и увеличения лимита до 300 изображений необходимо оформить подписку за 49 долларов в месяц.

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Interior AI

Interior AI, помимо создания дизайн-концепций, также способен формировать 3D-модели и видео. Просто загрузите фотографию вашего интерьера и за считанные секунды вы получите различные варианты редизайна в разных стилях. С легкостью Interior AI преобразит даже ручные эскизы или проекты SketchUp в фотореалистичные интерьерные рендеры.

Кроме того, сервис предлагает функцию виртуальной меблировки пустых помещений, что полезно для риелторов и дизайнеров, чтобы визуализировать свои проекты. Им также доступна галерея работ других пользователей для вдохновения и использования в качестве референсов.

Interior AI доступен по подписке за 29 долларов в месяц с 14-дневным пробным периодом.

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Archi AI

Archi AI - это уникальный ИИ-инструмент для дизайна интерьера, который помогает украшать свои дома или офисы. Устройство следует предпочтениям пользователя и соответствующим образом генерирует изображения дизайна помещения.

Процесс создания изображения довольно прост. Сначала нужно его загрузить, затем выбрать тип номера, стиль и после этого нажать "Создать".

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AI Room Planner

С AI Room Planner вы получите множество идей по оформлению интерьера гостиной, спальни, кухни, ванной и других помещений. Просто загрузите свою фотографию или выберите понравившийся референс, укажите тип комнаты и желаемый стиль - и через несколько секунд у вас будет сгенерирован набор вариантов. Понравившееся изображение можно сразу скачать.

Сервис полностью бесплатен и не имеет никаких ограничений.

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RoomGPT

RoomGPT представляет собой бесконечный источник вдохновения для дизайнеров интерьеров и всех, кто стремится обновить свой ремонт. Сервис прост в использовании и не требует специальных навыков.

Просто загрузите фотографию комнаты, которую вы хотите преобразить, укажите тип помещения (гостиная, спальня, кухня) и выберите один или несколько стилей из девяти доступных вариантов дизайна. Затем скачайте понравившийся вам рендер.

При регистрации вам предоставляется бесплатно 3 кредита (1 кредит равняется 1 изображению). После их исчерпания вы можете приобрести дополнительные кредиты в пакетах, начиная от 9 долларов за пакет из 30 кредитов.

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ArchitectGPT

ArchitectGPT - это инструмент проектирования на базе искусственного интеллекта, который использует загруженные фотографии для создания визуального дизайна объектов недвижимости. Программа предоставляет от 10 до 65 тем дизайна, включая модерн, ар-деко и деревенский стиль.

Интерфейс разработан так, чтобы быть удобным для пользователя, что позволяет легко настроить комнату: от гостиной до кухни или спальни. Он также включает функцию перетаскивания мебели.

Кроме того, пользователи могут получить лицензию на коммерческое использование созданных изображений для маркетинговых или других целей.

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Getfloorplan

Сервис, который позволяет пользователям создавать подробные планы в 2D и 3D, а также виртуальные туры на 360 градусов. Вы можете загрузить план этажа или эскиз менее чем за минуту, а обо всем остальном позаботится ИИ.

Getfloorplan предоставляет пользователям полный пакет материалов в течение 30 минут по экономичной цене. Удобный для пользователя сервис предлагает виджет, доступный на всех устройствах, а также инструменты вращения, исследования и навигации.

Кроме того, приложение использует экономичную автоматизацию, чтобы поддерживать разумные цены, и обеспечивает ежедневную быструю обработку до 1000 рендеров.

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ZMO AI Interior AI Designer

Генеративная нейросеть с широким набором инструментов, одним из которых является визуализация дизайнов интерьера. В качестве начального кадра можно использовать собственное фото или референс. Из настроек доступны выбор типа комнаты и стиля оформления, разрешение и количество генерируемых изображений в пакете (от четырех до восьми).

Для ознакомления есть четыре бесплатных генерации, далее предлагается оформить подписку. Стоимость - от 5 долларов в месяц за 300 кредитов (1 кредит равняется 1 изображению).

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