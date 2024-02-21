Эти продукты замедлят старение после 40 лет и укрепят здоровье

Что нужно знать

Хотя суперпродукты отлично включать в свой рацион в любое время, есть конкретные варианты, содержащие питательные вещества, связанные с замедлением процесса старения.

Какие продукты следует включать в рацион после 40 лет

Черника

Ягоды являются одним из самых здоровых продуктов, которые вы можете есть с возрастом, а черника является главной звездой стаи.

Она черника богата антиоксидантами, которые называются флавоноидами, помогающими бороться с окислительным стрессом и воспалением, двумя основными факторами старения.

Употребление черники также поддерживает здоровье мозга и может замедлить когнитивное старение. Вы можете подумать, что вам за 40 лет слишком молодо, чтобы начинать сосредотачиваться на деменции и профилактике болезни Альцгеймера, но никогда не рано регулярно потреблять здоровую пищу, например чернику, которая может помочь вашему организму во время старения.

Авокадо

Исследования показывают, что многие начинают терять эластичность кожи и замечают признаки старения кожи иногда уже в возрасте 20 лет. Это потому, что с возрастом наше тело начинает производить меньше коллагена и эластина, что влияет на текстуру и молодость кожи. Эти изменения естественны, и их не стоит бояться, но если вы ищете здоровые способы потенциально вернуть упругость, ваше питание может помочь.

Одним из лучших суперпродуктов для вашей кожи является авокадо. Он богат здоровыми жирами, особенно мононенасыщенными жирами, помогающими питать кожу и уменьшать воспаление, способствуя более молодому виду. Вместе с полезными жирами авокадо содержит витамин Е, который может помочь уменьшить воспаление, способствовать здоровому старению и помочь улучшить здоровье кожи, восстанавливая поврежденную кожу и увеличивая выработку коллагена.

Гранаты

Гранаты – богатые антиоксидантами фрукты, которые, как считают, снижают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают здоровье мозга и когнитивные функции, а также помогают защитить вашу кожу с возрастом.

Этот фрукт богат антиоксидантами, которые называются полифенолами, которые помогают защитить кожу от повреждения УФ-лучами, уменьшают воспаление и способствуют выработке коллагена, улучшая текстуру и эластичность кожи. Итак, независимо от того, едите ли вы гранатовые зерна (семена) или пьете 100% гранатовый сок, вы получите эти удивительные антиоксидантные преимущества для стареющей кожи, сердца и мозга.

Куркума

Куркума является суперпродуктом, который связывается с преимуществами против старения. Одно исследование, опубликованное в журнале Molecules, выявило положительные результаты использования куркумы как добавки для мужчин среднего возраста и женщин в постменопаузе, отметив, что она обеспечивает сильную защиту от повреждений, вызванных окислительным стрессом.

Эта специя содержит соединение под названием куркумин, обладающее мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая защитить от возрастных заболеваний и способствовать общему здоровью и долголетию.

Лосось

Еще один отличный суперфуд, который помогает замедлить процесс старения – лосось, а также многие другие виды жирной рыбы.

Лосось является прекрасным источником нежирного белка, питательного вещества, важного для поддержания мышечной массы, и особенно важного для пожилых людей. Он также богат омега-3 жирными кислотами, которые могут снизить риск сердечных заболеваний. Фактически, одно исследование, опубликованное в Neurology, показало, что люди в возрасте 40-50 лет, чьи эритроциты содержат более высокий уровень омега-3, имели лучшее когнитивное функционирование и общую структуру мозга, чем те, кто имел более низкий уровень омега-3.

Томаты

Помидоры являются важным суперпродуктом, помогающим замедлить старение. Некоторые продукты красного цвета, такие как помидоры, содержат антиоксидант ликопин, который борется со свободными радикалами, возникающими со старением.

Ликопин, являющийся растительным соединением, также содержится в арбузе и розовом грейпфруте, известный своими многочисленными преимуществами для здоровья. Кроме борьбы со свободными радикалами было установлено, что высокое потребление ликопина помогает снизить уровень холестерина, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и помогает снизить риск сердечных заболеваний, риск инсульта и даже помогает уменьшить риск рака простаты у мужчин.

И, в дополнение ко всем этим преимуществам против возрастных заболеваний, ликопин, как известно, помогает снизить фотоповреждение кожи.