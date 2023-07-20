Вот какие продукты категорически нельзя давать детям: увеличивают риск ожирения

Что нельзя давать детям

Необходимо, чтобы во взрослом возрасте дети занимались реализацией своего потенциала, а не боролись с лишним весом.

Эксперт назвала 10 запрещенных продуктов, которые нельзя давать детям. В них входят:

Сладкие молочные напитки, йогурты с наполнителями, лимонады в бутылках. Они не содержат в составе ничего кроме сахара, воды и красителей с ароматизаторами и консервантами

Колбасы и сосиски нельзя давать, ведь в них много соли и жира

Печенье и пончики - много сахарка при полном отсутствии хоть какой-то питательной ценности

Хлопья на завтрак - много сахара, красителей, рафинированных углеводов

Хот-доги, бургеры, мясные изделия из ресторанов быстрого питания - много соли, жира и консервантов

Жареные полуфабрикаты и фастфуд - субпродукты с большим количеством насыщенного жира

Мясные и рыбные консервы - много соли и жира

Картофельные или фруктовые чипсы - высокая энергетическая плотность и нулевая питательная ценность

Копченые полуфабрикаты - регулярное употребление на 60% увеличивают риск возникновения ожирения, сердечно-сосудистого заболевания, некоторых видов рака и преждевременной смерти

Кондитерские изделия фабричного производства - содержат дешевый растительный жир и много сахара

Как приучить детей есть полезные продукты

Станьте примером для детей

Детское влечение к подражанию очень сильное, поэтому не просите ребенка есть овощи, когда сами едим картофельные чипсы. Здоровое питание детей начинается с завтрака, но если сами не завтракаем, почему ребенок должен делать по-другому.

Правильный прикорм

Родителям нужно узнать как можно больше о правильном прикорме и сделать все, чтобы показать ребенку разнообразие продуктов. Предлагайте один и тот же продукт 10-15 раз. В разном возрасте, в разных формах.

Важно помнить, что дети не рождаются с тягой к картофелю фри и отвращением к брокколи или тыкве. Это происходит постепенно и зависит от того, что вообще едят в семье и как ввели прикорм.