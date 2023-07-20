Вот какие продукты категорически нельзя давать детям: увеличивают риск ожирения

Есть некоторые продукты, которые считаются привычными для нас, однако давать их детям не рекомендуется. Следует соблюдать элементарные правила здорового питания, чтобы не навредить детскому организму.
Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instagram.
Необходимо, чтобы во взрослом возрасте дети занимались реализацией своего потенциала, а не боролись с лишним весом.
Эксперт назвала 10 запрещенных продуктов, которые нельзя давать детям. В них входят:
Станьте примером для детей
Детское влечение к подражанию очень сильное, поэтому не просите ребенка есть овощи, когда сами едим картофельные чипсы. Здоровое питание детей начинается с завтрака, но если сами не завтракаем, почему ребенок должен делать по-другому.
Правильный прикорм
Родителям нужно узнать как можно больше о правильном прикорме и сделать все, чтобы показать ребенку разнообразие продуктов. Предлагайте один и тот же продукт 10-15 раз. В разном возрасте, в разных формах.
Важно помнить, что дети не рождаются с тягой к картофелю фри и отвращением к брокколи или тыкве. Это происходит постепенно и зависит от того, что вообще едят в семье и как ввели прикорм.
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