Ось які продукти категорично не можна давати дітям: збільшують ризик ожиріння

Що не можна давати дітям

Необхідно, щоб у дорослому віці діти займалися реалізацією свого потенціалу, а не боролися із зайвою вагою.

Експерт назвала 10 заборонених продуктів, які не можна давати дітям. До них входять:

Солодкі молочні напої, йогурти з наповнювачами, лимонади у пляшках. Вони не містять у складі нічого, крім цукру, води та барвників з ароматизаторами та консервантами

Ковбаси та сосиски не можна давати, адже в них багато солі та жиру

Печиво та пончики - багато цукорку при повній відсутності хоч якоїсь поживної цінності

Пластівці на сніданок - багато цукру, барвників, рафінованих вуглеводів

Хотдоги, бургери, м’ясні вироби з ресторанів швидкого харчування - багато солі, жиру та консервантів

Смажені напівфабрикати та фастфуд - субпродукти з великою кількістю насиченого жиру

М’ясні та рибні консерви - багато солі та жиру

Картопляні чи фруктові чіпси - висока енергетична щільність та нульова поживна цінність

Копчені напівфабрикати - регулярне вживання на 60% збільшують ризик виникнення ожиріння, серцево-судинного захворювання, деяких видів раку та передчасної смерті

Кондитерські вироби фабричного виробництва - містять дешевий рослинний жир та багато цукру

Як привчити дітей їсти корисні продукти

Станьте прикладом для дітей

Дитячий потяг до наслідування дуже сильний, тому не просіть дитину їсти овочі, коли самі їмо картопляні чіпси. Здорове харчування дітей починається зі сніданку, але якщо самі не снідаємо, то чому дитина має робити по-іншому.

Правильний прикорм

Батькам потрібно дізнатись якомога більше про правильний прикорм та зробити все, щоб показати дитині різномаїття продуктів. Пропонуйте один і той же продукт 10-15 разів. В різному віці, в різних формах.

Важливо пам’ятати, що діти не народжуються з тягою до картоплі фрі та відразою до броколі чи гарбуза. Це відбувається поступово і залежить від того, що загалом їдять у сім'ї і як ввели прикорм.