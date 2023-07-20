Ось які продукти категорично не можна давати дітям: збільшують ризик ожиріння

Є деякі продукти, які вважаються звичними для нас, проте давати їх дітям не рекомендується. Варто дотримуватись елементарних правил здорового харчування, щоб не нашкодити дитячому організму.
Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instagram.
Необхідно, щоб у дорослому віці діти займалися реалізацією свого потенціалу, а не боролися із зайвою вагою.
Експерт назвала 10 заборонених продуктів, які не можна давати дітям. До них входять:
Станьте прикладом для дітей
Дитячий потяг до наслідування дуже сильний, тому не просіть дитину їсти овочі, коли самі їмо картопляні чіпси. Здорове харчування дітей починається зі сніданку, але якщо самі не снідаємо, то чому дитина має робити по-іншому.
Правильний прикорм
Батькам потрібно дізнатись якомога більше про правильний прикорм та зробити все, щоб показати дитині різномаїття продуктів. Пропонуйте один і той же продукт 10-15 разів. В різному віці, в різних формах.
Важливо пам’ятати, що діти не народжуються з тягою до картоплі фрі та відразою до броколі чи гарбуза. Це відбувається поступово і залежить від того, що загалом їдять у сім'ї і як ввели прикорм.
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