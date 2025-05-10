Эти фамилии раскрывают религиозные драмы предков: может ли ваше свидетельствовать о вихрестах?

На протяжении веков религиозная принадлежность оставалась важным фактором формирования идентичности. Сегодня около 72-75% украинцев считают себя православными, еще около 9% - греко-католиками.

Однако путь к христианству для многих предков был вовсе не добровольным. Сама же традиция обращения в новую веру берет начало еще со времен князя Владимира Святославича, который в 980 году реформировал язычество, а затем - в 988-м окрестил Русь. Именно тогда и возникло слово "вихрест" - термин, сохранивший в себе следы драматических изменений.

Кто такой "вихрест"?

Это человек, который отказался от своего предыдущего вероисповедания и принял христианство. Часто - не по собственной воле. Особенно во времена активного распространения российского шовинизма, когда тысячи евреев, мусульман и представителей других нехристианских религий заставляли отречься от своей веры. Для таких новообращенных действовали определенные ограничения - и социальные, и юридические.

Историки, изучая феномен "вихрестов", обращались к метрическим книгам, где фиксировались новые и прежние имена, религия, обстоятельства крещения. Ценную информацию также содержали ревизские сказки и списки тех, кто официально вышел из еврейских общин.

Языковое наследие этого явления до сих пор живет - в фамилиях. Вот некоторые из них:

Крижанівський - буквально "принявший крест"

Добровольський - подчеркивает добровольность принятия христианства

Вихрестенко, Перехрестенко, Вихристюк, Перехристюк - прямые указания на факт крещения или смену веры

Левицький / Леветський - может указывать на духовное происхождение из еврейского рода левитов

Коханівський/Кохан - производное от еврейской фамилии Коган или ассоциация с "любовью" к новой вере

Прибильский - "тот, кто прибыл в христианство"

Новацький/Новицький - символизирует новый духовный путь

Ібрагимов, Мухамадов - фамилии, происходящие от мусульманских имен, часто оставленные частично после крещения

Жидков, Жидченко - с корнем, несущим оскорбительный подтекст относительно еврейского происхождения, но тоже фиксирующим факт религиозного перехода