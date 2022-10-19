Эти устройства нельзя подключать к удлинителю: может возникнуть пожар

Удлинители стали необходимыми предметами повседневной жизни. Независимо от того, есть ли они дома или на работе, их часто можно использовать для управления несколькими устройствами одновременно. Однако, не все приборы можно в него подключать.
Об этом пишет SantePlus.
Несмотря на то, что удлинитель полезен, он может оказаться опасным, если его перегрузить или использовать неправильно. Это может привести к повреждению устройств, вызвать отключение электроэнергии или даже пожар.
Лучше избегать перегрузки удлинителя. Прежде чем выбрать его, обязательно узнайте его максимальную мощность.
Также желательно знать о мощности устройств, которые вы будете подключать к нему.
Вот электрические устройства, которые не следует подключать к удлинителю:
Если у вашего удлинителя есть кнопка включения/выключения, то не забудьте выключить его на ночь или в дни, когда вас нет дома.
Также стоит избавиться от устаревших удлинителей. Если вам кажется, что он в плохом состоянии или неисправен, немедленно замените его.
Раньше мы называли устройства, которые нужно выключать на ночь, чтобы снизить счет за электроэнергию.
Также мы писали, чем запастись на случай отключения электроэнергии.