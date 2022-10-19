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Эти устройства нельзя подключать к удлинителю: может возникнуть пожар

Что нельзя включать в удлинитель (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Удлинители стали необходимыми предметами повседневной жизни. Независимо от того, есть ли они дома или на работе, их часто можно использовать для управления несколькими устройствами одновременно. Однако, не все приборы можно в него подключать.

Об этом пишет SantePlus.

Несмотря на то, что удлинитель полезен, он может оказаться опасным, если его перегрузить или использовать неправильно. Это может привести к повреждению устройств, вызвать отключение электроэнергии или даже пожар.

Какие устройства нельзя подключать

Лучше избегать перегрузки удлинителя. Прежде чем выбрать его, обязательно узнайте его максимальную мощность.

Также желательно знать о мощности устройств, которые вы будете подключать к нему.

Вот электрические устройства, которые не следует подключать к удлинителю:

  • Холодильник. Такой прибор потребляет больше всего электроэнергии. Поскольку его максимальная мощность достигается быстро, не подключайте его к удлинителю. То же касается морозильной камеры;
  • Обогреватель. Лучше подсоединить его к розетке, а не к удлинителю;
  • Стиральная машина и сушилка;
  • Микроволновая печь. Она потребляет много энергии, поэтому лучше не подключать ее к удлинителю;
  • Кофеварка;
  • Тостер;
  • Другой удлинитель.

Если у вашего удлинителя есть кнопка включения/выключения, то не забудьте выключить его на ночь или в дни, когда вас нет дома.

Также стоит избавиться от устаревших удлинителей. Если вам кажется, что он в плохом состоянии или неисправен, немедленно замените его.

Раньше мы называли устройства, которые нужно выключать на ночь, чтобы снизить счет за электроэнергию.

Также мы писали, чем запастись на случай отключения электроэнергии.

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