Эти приметы о родинках вы точно раньше не знали: что делать категорически нельзя

Что нельзя делать с родинками

Наши предки верили, что странные пятнышки на человеческом теле были подарены высшими силами. И их нельзя считать, так как это может привести к потере удаче, которую подарили высшие силы.

Также существует примета, что постоянное разглядывание родинок и их пересчет может отнять количество счастливых дней в жизни. В родинках содержится особенная энергия, которая очень важна для их владельца.

Какие родинки приносят удачу

Согласно народным поверьям, чем больше родинок на теле человека, тем большего он сможет добиться в жизни. И нужно лишь приложить усилия, чтобы улыбнулась удача, в том числе и финансовая.

Если родинок много на лице и на руках - человек будет счастлив и может прославиться в своей сфере деятельности.

Если родинки спрятаны от посторонних глаз (под волосами или в тех местах, которые скрыты одеждой), то их владелец будет везучим в жизни. Особенно в финансовой сфере.

Для женщин благополучие несут те родинки, которые находятся на левой стороне тела. А для мужчин - те пятнышки, которые находятся на правой стороне тела.

Если родинка есть на лбу или щеке, то это указывает на счастье владельца и удачу, которая будет сопутствовать во всех начинаниях.

Родинки в области губ говорят о том, что человек обладает ярким магнетизмом и сможет добиться успеха на сцене или в политике.

Родинка на носу несет удачу и считается, что такие люди могут "видеть" больше, чем другие. Они особенно проницательны и обладают невероятной интуицией.