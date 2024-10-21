Эти предметы определяют судьбу: как правильно "гадать" на первый день рождения

Символические вещи для малыша

Вы можете выбрать самые разные вещи, ведь все зависит от вашей фантазии. Однако есть несколько предметов, которые традиционно раскладывают перед ребенком в первый день рождения.

Книга

Она остается неизменным символом образованности и знаний. Если ребенок выберет этот символ, то ему будет легко даваться обучение. Еще этот предмет означает, что у ребенка будет большая жажда новых знаний.

Ребенку легко будет даваться обучение, если он выберет книгу (фото: Freepik)

Деньги или кредитная карта

Символизм этих вещей очень прост - богатство и достаток. Если рука вашего ребенка потянется к деньгам или банковской карте, то вам не придется переживать за его финансовую стабильность.

Ключи

Предмет символизирует собственность и безопасность. Этот выбор может означать, что в будущем у ребенка будет своя квартира или дом. А также ключи могут символизировать собственный автомобиль.

Игрушка

Веселье и творчество символизирует игрушка. Если ребенок во время "гадания" выберет ее, то это означает тяготение к искусству и креативности. Возможно, будущая профессия вашего малыша будет связана с творчеством.

Если ребенок выберет игрушку, это может означать его творческие способности (фото: Freepik)

Расческа

Яркий символ красоты и опрятности. Выбирая расческу, ребенок может показать, что склонен интересоваться модой. Эта вещь еще означает, что малыш будет внимательным к своему внешнему виду.

Часы

Они символизируют организованность. Если ребенок выбирает часы, то это означает, что он будет организованным и пунктуальным. Возможно, его профессия будущего будет связана с планированием или управлением.

Чеснок или лук

Символы здоровья, защиты от злых духов и плохой энергетики. Такой выбор может означать, что ребенок будет сильным и будет иметь стойкий иммунитет.

Смартфон

Это более современный символ, означающий интерес к новейшим технологиям. Он также символизирует связь. Если ребенок выбирает его, значит, его жизнь, наверное, будет связана с современными технологиями.

Смартфон символизирует интерес к технологиям (фото: Freepik)

Ручка

Символизирует грамотность. Этот выбор означает, что ваш ребенок будет уметь хорошо писать и говорить. Возможно, он станет каким-то чиновником или проявит себя в писательской деятельности.

Как проводить обряд "гадания"

Традиционно ребенка сажали на кожух и раскладывали перед ним символические вещи. Важно, чтобы они были различными и касались многих сфер жизни. Вы можете воспользоваться списком традиционных символов или взять свои соответствующие вашим ценностям.

Предметы следует разложить так, чтобы малыш мог беспрепятственно дотянуться до любого из них. Важно, не выбирать вещи с острыми углами или мелкими деталями, чтобы ребенок мог безопасно взять предметы в руки.

Подождите, пока малыш потянется ручками к каким-то предметам. Ребенок может взять как один символ, так и два - в левую и в правую руку. Вы можете запечатлеть этот яркий момент на фотокамеру. После "гадания" расшифруйте символы, чтобы узнать судьбу своего малыша.