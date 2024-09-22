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"Только сначала загадай желание". Зачем мы задуваем свечи на праздничном торте?

Воскресенье 22 сентября 2024 20:40
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"Только сначала загадай желание". Зачем мы задуваем свечи на праздничном торте? Какой смысл имеют свечи на торте в день рождения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Алиева

Каждый день рождения завершается моментом, когда в зале поют "С днем рождения тебя", а на лице именинника видны блики от свечей на торте. Загадываешь желание и обязательно нужно потушить свечи. А зачем мы это делаем?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, откуда происходит традиция задувать свечи на день рождения, и какой в этом смысл.

Когда появилась традиция

Окунемся во времена Античности, когда древние греки традиционно почитали богиню Артемиду у храмов. В Греции люди пекли круглые, похожие на торт, пироги и ставили в них зажженные свечи.

Они считали, что мерцавший на пироге огонек соединял их с богиней и доносил до нее самые святые молитвы. Поэтому зажечь свечу нужно было перед молитвой, а потом сразу же потушить.

Позже традицию зажигания свеч переняли римляне. Они начали устраивать праздничные почитания своих императоров с пирогами и огоньками на них. Считалось, что свеча на торте символизировала жизненный огонек.

Настоящим переворотом стало использование свечей в Германии. В 18 веке граф Николаус Людвиг Зинцендорф в свой день рождения устроил феерическую вечеринку с праздничным тортом.

Он основал традицию ставить свечи на торт, а затем тушить их. К тому же именно граф первым подал идею ставить такое количество свечей, которое равнялось бы возрасту именинника.

Символичность традиции

Если греки и римляне сочли эту традицию возможностью связаться с богами и донести свои молитвы, то более современная интерпретация этого действа появилась в Германии.

Считалось, что появляющийся после тушения огня дым может донести ваше желание к небу, где ангелы его услышат и обязательно исполнят. В Германии обряд задувания свечей на день рождения проводился исключительно в кругу близких и друзей.

Такая суровость была потому, чтобы никто не смог перебить положительную энергетику загаданного желания.

&quot;Только сначала загадай желание&quot;. Зачем мы задуваем свечи на праздничном торте?Задувать свечи стоит в кругу близких людей (фото: Freepik)

Осовременивание традиции

Символизм традиции немного изменился. Теперь мы верим, что она означает встречу двух миров: когда со всем старым нужно прощаться и двигаться навстречу новому.

Для нас это способ подытожить еще один год своей жизни и поставить цель на следующий. Именно ее мы вкладываем в свое тайное праздничное желание. Мы верим в то, что огонь очищает от негатива, а значит, позволяет идти вперед с новыми радостными надеждами.

Единственное, что осталось неизменным - загадывание желания.

&quot;Только сначала загадай желание&quot;. Зачем мы задуваем свечи на праздничном торте?Современное значение праздничных свечей на торте (фото: Freepik)

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А также читайте, как гадать с помощью зеркала.

При написании материала использованы источники: Celebration Stadium, UA Made, Википедия.

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