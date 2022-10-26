Эти советы пенсионерам помогут экономить сотни гривен в месяц

Самый первый путь к экономии - это заготовка продуктов летом и в начале осени. Запасти овощи, фрукты и зелень в летний период, когда они на рынке стоят недорого, может каждый.

Такие продукты можно закрутить в банки в виде солений, салатов, аджики, соусов и различных комбинаций овощей. Также можно засушить часть овощей и фруктов, заготовить грибы.

А еще можно заморозить продукты и сразу делать готовые заготовки для определенных блюд. Например, пакетная заморозка для супов и борща, для тушения овощей, рагу и так далее.

Сэкономить средства помогают и блюда, которые можно заморозить уже готовыми - порционно. Такое блюдо достаточно только разогреть, чтобы сразу употреблять. Еще можно заморозить пищу, которая не была съедена - она найдет свое применение в другой день.

Кроме овощей и фруктов, для заморозки подойдут и другие продукты. Их можно покупать в супермаркетах со скидкой или с помощью специальных предложений.

Такие акции в украинских супермаркетах бывают практически ежедневно - нужно лишь изучить ассортимент и предложения по скидкам в магазинах, которые находятся неподалеку от дома.

Кроме того, во многих магазинах есть отдельные полки с товарами, на которые установлена скидка. Или же на продукты наклеивают специальные ценники - у таких товаров скоро заканчивается срок годности и их продают по цене намного ниже.

Еще один вариант экономии - покупка продуктов на оптовых рынках и складах. Можно кооперироваться с кем-то из соседей или друзей, чтобы купить сразу большие упаковки, мешок крупы или сахара. Оптовая цена таких товаров всегда значительно ниже.