Эти советы помогут вам уберечься от укусов клещей

Летние месяцы - это время для наслаждения природой, прогулок в лесах и парках. Однако вместе с этим возникает и определенная опасность - укусы клещей. Эти маленькие паразиты могут передавать опасные болезни.
О том, как уберечься от укусов клещей, рассказал врач-педиатр Игорь Мельник в своем Instagram.
Когда отправляетесь на природу, лучше носите одежду светлых цветов и, которая покрывает максимальную площадь тела. Брюки, одежда с длинным рукавом и головной убор помогут избежать прямого контакта с клещами, которые любят кусаться.
Нанесите на открытые участки кожи средство против насекомых, содержащее диэтилтолуамид. Это поможет снизить вероятность укуса клещей.
После прогулки сразу осмотрите себя и проверьте, нет ли клещей. Особое внимание уделяйте зонам вокруг линии роста волос, подмышек, паховой зоны, за ушами и между пальцами рук и ног.
После прогулки важно, как можно быстрее снять и постирать одежду, которая была на вас. Повышенная температура стирки и моющие средства помогут уничтожить потенциально опасные клещи.
Клещи могут переносить болезни из-за домашних животных, поэтому регулярно осматривайте своих собак и кошек после выхода на улицу. К тому же существуют специальные средства защиты, такие как препараты от клещей с применением на шерсти или ошейники, которые помогут уберечь питомцев от укусов клещей.
Опасность клещей в том, что они могут переносить вирусы и бактерии, возбудители опасных инфекционных заболеваний. Часть клещей инфицированы этими возбудителями и при укусе передают вирус или бактерию человеку. Укусы клещей могут вызывать вирусный клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Эти болезни могут привести к разным осложнениям, в том числе смерти.
Если все же вы заметили, что вас все-таки укусил клещ, не пытайтесь его вытянуть самостоятельно, лучше немедленно обращайтесь к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений.
Раньше мы рассказывали, как понять, какое именно насекомое укусило и как действовать в таких ситуациях.
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