Эти советы помогут вам уберечься от укусов клещей

Выбирайте правильную одежду

Когда отправляетесь на природу, лучше носите одежду светлых цветов и, которая покрывает максимальную площадь тела. Брюки, одежда с длинным рукавом и головной убор помогут избежать прямого контакта с клещами, которые любят кусаться.

Используйте средства от насекомых

Нанесите на открытые участки кожи средство против насекомых, содержащее диэтилтолуамид. Это поможет снизить вероятность укуса клещей.

Осмотрите себя после прогулки

После прогулки сразу осмотрите себя и проверьте, нет ли клещей. Особое внимание уделяйте зонам вокруг линии роста волос, подмышек, паховой зоны, за ушами и между пальцами рук и ног.

Выстирайте одежду после прогулки

После прогулки важно, как можно быстрее снять и постирать одежду, которая была на вас. Повышенная температура стирки и моющие средства помогут уничтожить потенциально опасные клещи.

Осматривайте своих домашних питомцев

Клещи могут переносить болезни из-за домашних животных, поэтому регулярно осматривайте своих собак и кошек после выхода на улицу. К тому же существуют специальные средства защиты, такие как препараты от клещей с применением на шерсти или ошейники, которые помогут уберечь питомцев от укусов клещей.

Чем опасны клещи

Опасность клещей в том, что они могут переносить вирусы и бактерии, возбудители опасных инфекционных заболеваний. Часть клещей инфицированы этими возбудителями и при укусе передают вирус или бактерию человеку. Укусы клещей могут вызывать вирусный клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Эти болезни могут привести к разным осложнениям, в том числе смерти.

Что делать, если заметили на себе клеща

Если все же вы заметили, что вас все-таки укусил клещ, не пытайтесь его вытянуть самостоятельно, лучше немедленно обращайтесь к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений.