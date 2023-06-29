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Эти советы по уходу за кожей помогут как можно дольше оставаться молодыми

Как дольше оставаться молодыми (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Все хотят оставаться молодыми как можно дольше. При правильном уходе за кожей можно замедлить процесс старения и оставаться здоровым.

О том, как ухаживать за кожей лица, чтобы оставаться молодыми как можно дольше, рассказала эндокринолог Диана Крылова в своем Instagram.

Сбалансированное питание

По словам врача, правильное питание является важным фактором для здоровья кожи. Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов, здоровых жиров и белков.

Кроме того, важно пить достаточное количество воды, чтобы обеспечить увлажнение кожи изнутри.

Откажитесь от вредных привычек

Чтобы сохранить молодость кожи, нужно отказаться от алкоголя и курения. Такие привычки приводят к старению кожи и уменьшают ее эластичность.

Пользуйтесь средствами по уходу

Добавьте в свой уход активы, которые будут направлены на решение конкретной проблемы.

С возрастом женщин часто беспокоит гиперпигментация лица, в таком случае необходимо подобрать средства для профилактики пигментных пятен и морщинок.

Заботьтесь не только о коже лица, уделяйте особое внимание зоне шеи и декольте. И не забывайте об увлажнении рук и всего тела, ведь люди часто недооценивают важность этих шагов в уходе.

Используйте солнцезащитный крем

Защита от солнца нужна в любое время года. Один из ключевых факторов, обуславливающий старение кожи - это повреждение, вызванное солнечными лучами.

Правильная защита от ультрафиолетовых лучей может предотвратить ухудшение состояния кожи, уменьшить риск рака кожи и поддержать ее здоровье. Используйте средства с SPF-фактором со степенью защиты не менее 30/50.

Раньше мы писали о том, какие лайфхаки по уходу за кожей на самом деле ее "убивают".

Также читайте, как ухаживать за кожей лица, когда нет воды.

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