Эти популярные пищевые добавки могут провоцировать болезни сердца: заявление ученых

Частое употребление нескольких эмульгаторов - пищевых добавок с номерами Е, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в The BMJ .

Что нужно знать о вредных пищевых добавках

Эти пищевые добавки повсеместно используются в тысячах пищевых продуктов, прошедших ультраобработку. Они улучшают текстуру и продлевают срок хранения продукта.

Эмульгаторы часто добавляют в пирожные, торты, мороженое, десерты, шоколад, хлеб, маргарин и готовые блюда, чтобы улучшить их внешний вид, вкус, текстуру и срок хранения. Они включают целлюлозу, моно- и диглицериды жирных кислот, модифицированные крахмалы, лецитины, каррагенаны, фосфаты, камеди и пектины.

Безопасность эмульгаторов регулярно оценивается на основе научных доказательств. Однако некоторые последние исследования показывают, что эмульгаторы могут нарушать кишечные бактерии и усугублять воспаление, что может привести к сердечно-сосудистым проблемам.

Чтобы исследовать это более подробно, ученые из Франции решили оценить связь между влиянием эмульгаторов и риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания - состояния, влияющие на кровообращение и кровеносные сосуды в сердце и мозге.

Их выводы основываются на исследовании 95442 взрослых французах (средний возраст 43 года, 79% женщин), которые не имели сердечных заболеваний в анамнезе. Они приняли участие в исследовании NutriNet-Santé между 2009 и 2021 годами.

Как проводили исследования

В течение первых двух лет наблюдения участники заполняли минимум три (и до 21) 24-часовых онлайн-записей диеты. Затем каждый потребленный продукт и напитки сравнивались на уровне бренда с тремя базами данных, чтобы определить наличие и дозу любой пищевой добавки. Также проведены лабораторные исследования для получения количественных данных.

Участников также попросили сообщить о любом серьезном сердечно-сосудистом событии, таком как сердечный приступ или инсульт, подтвержденные экспертной комиссией после просмотра медицинских записей участников.

Смертные случаи, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, также регистрировались с помощью Французского национального реестра смертей и нескольких известных факторов риска сердечных заболеваний, включая возраст, пол, вес, уровень образования, семейный анамнез, статус курения, уровень физической активности и качество диеты. .

После наблюдения в течение 7 лет ученые обнаружили, что:

E460-E468 повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца

повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца E471 и E472 повышают риск всех болезней сердца

повышают риск всех болезней сердца E472b повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней E472c повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и коронарных заболеваний

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и коронарных заболеваний E339 повышает риск ишемической болезни сердца

Ученые не нашли связи между другими исследованными эмульгаторами и каким-либо сердечно-сосудистыми последствиями.

Какие нюансы нужно учесть

Это одно обсервационное исследование, поэтому ученые признают некоторые его ограничения. Например, высокая доля женщин, высшее образование и общее более осознанное поведение среди участников исследования NutriNet-Santé по сравнению с общим населением Франции может ограничить возможность обобщения результатов.

Однако выборка исследования была большой, и они смогли скорректировать широкий спектр потенциально влиятельных факторов. При этом результаты не изменились после дальнейшего тестирования, что свидетельствует об их надежности.

Авторы подчеркивают, что эти результаты нуждаются в повторении в других крупномасштабных исследованиях, но говорят, что они могут "внести свой вклад в переоценку правил использования пищевых добавок в пищевой промышленности для защиты потребителей".