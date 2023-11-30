Эти пять растений украсят ваш дом зимой: они цветут круглый год

Накануне праздников хочется украсить свой дом не только новогодней атрибутикой, но цветами. И с этой задачей помогут справиться те растения, которые цветут яркими цветами даже в сильные морозы. Они помогут создать атмосферу тепла и уюта в вашем жилье.

Какие цветы будут цвести круглый год и порадуют вас зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lifechaker.

Рождественский кактус

С точки зрения выбора цвета ваших растений ничто не сравнится с рождественским кактусом. Он бывает разных цветов: от белого до ярко-красного и фиолетового. Такие кактусы нетоксичны как для людей, так и для домашних животных.

За кактусом ухаживать легко: его нужно поливать, когда верхний сантиметр почвы высыхает во время цветения, а после этого - реже. Когда кактус цветет, вы можете держать его в затененном месте и поливать раз в неделю.

В более короткие дни поздней осени и зимы кактус начнет готовиться к цветению. Старайтесь его 10-12 часов в сутки держать в темноте, это будет стимулировать его цветение. А еще им необходима для лучшего цветения прохлада.

Рождественский кактус (фото: pinterest.com)

Амариллис

Еще один популярный цветок, который радует глаз зимой. Этот цветок небезопасен для домашних животных, поэтому следует его держать в помещениях, где они не бывают.

Луковицы амариллиса прорастают поздней осенью на подоконнике и требуют меньше света, чем другие виды цветов. Вам лишь нужно поддерживать влажность почвы вокруг луковицы, а стебель и верхнюю часть луковицы - сухими. Еще этому цветку нужен дневной свет.

Амариллис (фото: pinterest.com)

Белые бумаги

Снежно-белое цветущее растение, которое имеет интересное название - белые бумаги (paperwhites). Они отлично себя чувствуют в комнатных условиях и не требуют много света для цветения. Эти яркие красивые цветы токсичны для домашних животных и могут быть даже смертельными, если животное проглотит луковицу.

Держите корни цветов влажными в почве или даже в вазе, и после того, как они лопнут, они будут цвести приблизительно две недели. Держите цветы под непрямыми солнечными лучами и не допускайте их перемерзания.

Белые бумаги (фото: pinterest.com)

Орхидеи

Красивые и нежные комнатные цветы, которые подарят атмосферу праздника. Они нетоксичны, безопасны для детей и животных. Но нужно много усилий, чтобы орхидея зацвела.

Им нужно тепло, не менее 6 часов солнечного света в день. Если зимой света недостаточно, используйте лампу.

Орхидея (фото: pinterest.com)

Каланхоэ

Растения каланхоэ отлично будут цвести зимой и подарят вам разные оттенки лета - от белого до ярко-розового. Они токсичны для домашних животных, но не требуют особого ухода. Каланхоэ любят солнечный свет и его необходимо до 8 часов в день. Чтобы стимулировать цветение, этому растению необходима стимуляция в течение шести неделю с 14 часами темноты в день. Еще растению нужна влажная почва и регулярная температура в помещении.

Каланхоэ (фото: pinterest.com)