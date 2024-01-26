Эти пять продуктов вредят обмену веществ: как спасти свой метаболизм
Для положительного эффекта от похудения должен быть нормальный обмен веществ, а точнее - ускоренный метаболизм. Но некоторые продукты имеют обратный эффект. Чтобы повысить метаболизм в долгосрочной перспективе, нужно избегать пяти продуктов.
Какие именно продукты не стоит употреблять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit or fun.
Соевые бобы
Начнем с самой противоречивой еды. Многие отмечают сою как практически спасительный источник белка, и нет никаких сомнений в том, что фасоль обеспечивает важные питательные вещества.
Однако при чрезмерном употреблении он может повлиять на щитовидную железу у некоторых людей. Но только если у вас уже есть заболевание щитовидной железы.
Рекомендуется употреблять сертифицированные органические и ферментированные соевые продукты, такие как темпе.
Нет питательных средств: мука, макароны, белый хлеб
Белая мука, которая в основном используется в макаронах и хлебе, почти не обеспечивает организм питательными веществами, которые могли бы стимулировать обменные процессы.
Результат: обмен веществ переходит в энергосберегающий режим. Глютен, крахмал и фитиновая кислота, содержащиеся в рафинированных зернах, создают дополнительную нагрузку на организм.
Тормозит обмен веществ: алкоголь
Независимо от того, пиво ли это, вино или игристое вино, алкогольные напитки тормозят обмен веществ и, следовательно, сжигание жира, замедляя пищеварительные ферменты и тем самым блокируя все дальнейшие пищеварительные процессы. Это означает, что жир откладывается в клетках.
В то же время алкоголь подавляет выработку гормона роста тестостерона. Особенно если вы пытаетесь нарастить мышечную массу, употребление алкоголя контрпродуктивно.
Вызывает тягу к сладкому
Плохой мальчик, когда дело касается метаболизма, - это старый знакомый: сахар вызывает резкий скачок уровня инсулина в организме, что создает большую нагрузку на поджелудочную железу, которая выделяет инсулин.
В это время организм пренебрегает метаболизмом. Однако порочный круг уже начался: после сахарного прилива поджелудочная железа часто работает настолько интенсивно, что превышает запланированную норму и впоследствии возникает гипогликемия.
Результат: плохая концентрация, снижение работоспособности и очередная тяга.
Безалкогольные напитки
Неудивительно, что газированные и энергетические напитки замедляют метаболизм. Они полны сахара, а, как уже известно, рафинированный сахар тормозит сжигание жира и способствует отложению излишков углеводов в жировых депо.
В то же время сладкие напитки вызывают сильный аппетит или даже тягу к еде, поскольку уровень сахара в крови слишком быстро повышается, а затем снова быстро падает.
Фордер из Министерства сельского хозяйства США (USDA) обнаружил в ходе исследования, что даже диета с высоким содержанием белка снижает сжигание жира при употреблении газировки во время еды.
"Мы были удивлены тем, насколько велико влияние сладких напитков на обмен веществ в сочетании с белково содержащей пищей. Около трети дополнительных калорий от этих напитков не сжигалось, и организму также требовалось меньше энергии для переваривания пищи", - говорит ученый Шэнон Касперсон.
Вывод: лучше всего полностью исключить из своего рациона сладкие напитки.
Как ускорить метаболизм
- Утром выпейте стакан грейпфрутового сока или лимонной воды, или небольшую порцию имбиря.
- Одна или две чашки зеленого чая также ускоряют обмен веществ.
- Пейте более двух литров воды и несладкого чая в день.
- Приправьте еду перцем чили, корицей или имбирем.
- Высыпайтесь – не менее семи-восьми часов.
- Ешьте достаточно белков
- Включите в свою программу тренировок силовые тренировки вместо кардио. Формула: Чем больше мышц, тем больше жира расходуется в состоянии покоя.
Ранее мы писали о том, как сжигать калории даже во время отдыха.
А также рассказывали о том, как худеть без посещения тренажерного зала.