Фитнес-тренер открыл секрет, какая женская фигура нравится всем мужчинам
Каждый человек наделен своими индивидуальными чертами, которые вполне можно считать особенностями. То, что вам может казаться не привлекательным, будет нравиться другому человеку. И это нормально. Однако природой женщинам заложена одна черта, которая на генном уровне может привлекать мужчин больше.
Об этом рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.
При чем здесь гормоны
Известно, что в гормональной системе и мужчины и женщины живут гормоны эстрогены и андрогены. Они содержатся в неравных пропорциях, ведь каждое тело нуждается в индивидуальном уровне. Принято считать, что эстрогены - это женские гормоны, а андрогены - мужские.
"Эстрогены способствуют тому, что жир накапливается в бедрах и ягодицах, и следят за тем, чтобы жир не сохранялся в животе. Андрогены сохраняют последствия переедания на животе и не позволяют жиру накапливаться на бедрах. Поэтому если женщина имеет лишний вес, то снизу, а мужчина - посередине", - объясняет фитнес-тренер.
Следует также учитывать, что у женщины более широкий таз, чем у мужчины. В результате имеем закономерность: у женщин талия узкая, бедра широкие, а у мужчин - наоборот. То есть у женщин ниже соотношение талии к бедрам (СТС). У здоровых женщин СТС колеблется в пределах 0,67-0,8 у здоровых мужчин - 0,85-0,95.
Какая черта в женской фигуре нравится всем мужчинам
Природой людям заложена функция продолжать род, поэтому женские и мужские гормоны стремятся объединяться. Больше всего мужчин привлекают женщины с низким уровнем СТС. То есть те, кто имеют более тонкую талию и более широкие бедра.
На уровень СТС влияют образ жизни и количество гормонов (фото: Freepik)
Для того чтобы определить свой СТС, нужно обхват талии поделить на обхват бедер. Например, талия - 90 см, а бедра - 100 см. Значит делим 90 на 100 и получаем 0,9, что и является вашей СТС.
Почему именно это привлекает мужчин
По словам специалиста, на это есть несколько причин:
- Женщине с более низким СТС легче забеременеть.
- Чем ниже СТС, тем ниже риск неинфекционных заболеваний.
- Низкое СТС - индикатор того, что женщина готова к репродукции, что она именно в том возрасте.
Однажды даже провели эксперимент, где 106 мужчинам показывали рисунки 12 женщин с разной СТС. Чаще выбирали ту, чье соотношение талии к бедрам было 0,7, а вес - 54 килограмма.
Важно! Однако не стоит воспринимать эти цифры как эталон красоты, к которому следует стремиться. Прежде всего, необходимо любить свое тело таким, каким оно есть, заботиться о здоровье и следить за своим самочувствием.
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