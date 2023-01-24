Фитнес-тренер назвал 8 простых продуктов, которые недооценивают: сохраните этот список

Бывший тренд на разные диеты для похудения привел к тому, что простые и всем знакомые с детства продукты начали демонизировать. Речь идет о массовом отказе от глютена, лактозы и других веществ без весомой на то причины, а потому, что "так делают все".

Картофель

Этого корнеплода обычно "боятся" из-за высокого содержания крахмала и соответствующего гликемического индекса. Мол, эти факторы портят фигуру.

По словам Виктора, крахмал - это не страшно, а всего лишь куча молекул глюкозы, соединенных между собой.

"Удивительно, что людей пугает крахмал только в картошке, а другие крахмалистые продукты, такие как гречка или киноа считаются чуть ли не суперфудами. Несправедливо", - пишет он.

Что касается влияния картофеля на фигуру, то он очень похож на гречку, хлеб или киноа, хотя вдобавок сытнее. Но следует подчеркнуть, что речь не о картофеле фри, жареном или в виде пюре с большим количеством сливочного масла.

Хлеб

Популярный стереотип говорит, что дрожжевой хлеб полнит. На самом деле, благодаря чему растет хлеб, не влияет ни на его вкусовые свойства, ни на питательную ценность, ни на калорийность.

Следует понимать, что хлеб бывает разный. Его можно испечь из цельнозерновой муки, а можно из рафинированного высшего сорта.

"В первом случае хлеб будет содержать больше полезных веществ и клетчатки. Хотя калорийность белого и цельнозернового хлеба существенно не отличается, я рекомендую отдавать предпочтение именно цельнозерновому. В нем больше пользы и сытости", - объясняет специалист.

От хлеба нельзя поправиться, поэтому во время похудения его можно употреблять (фото: Freepik)

Соки

Широко распространен миф и о навеянной пользе свежевыжатых соков, ведь фрукты и овощи не теряют своих свойств.

Как пишет Виктор, с точки зрения фигуры и здоровья соки - это сладкая вода, которая считается одной из причин пандемии ожирения.

"Дело в том, что фрукт нужно кусать и жевать, чтобы получить калории из яблока, а сок выпивается в считанные секунды. Конечно, влияние на насыщенность и сытость будет разным, и явно не в пользу сока", - делится эксперт.

Вода

Сколько раз вы слышали о том, что нужно каждый день выпивать 2-3 литра воды, чтобы поддерживать водный баланс?

В течение дня человек теряет примерно такое же количество жидкости. Соответственно, организму также нужно восстанавливаться, чтобы не умереть от обезвоживания. Однако если ваше тело "не засохло", значит организм справляется.

"В твоем теле есть мощная система регуляции водного баланса во главе с гипоталамусом. Оно само регулируется, тебе не нужно выпивать какие-то мифические нормы воды. И нет, любая вода, в составе продуктов и даже образующаяся в результате биохимических процессов в твоему телу, будет восстанавливать водный баланс", - развеивает миф эксперт.

Мед

Мед считается очень полезным: им заменяют сахар, его пьют при простуде и добавляют в теплую воду, выпивая утром натощак.

Если отбросить всю романтику пчеловодства, то мед - сахар с незначительным бактерицидным действием. В меде еще и больше фруктозы, чем в сахаре, злоупотребление которой вредно для печени.

Этот продукт действительно содержит много витаминов и минералов, но количество каждого отдельного витамина или минерала настолько мизерно, что можно сказать, что их там и нет.

Мед - это тот же сахар, поэтому его количество лучше дозировать (фото: Freepik)

Сахар

Сахар - это рафинированный углевод, половина которого - фруктоза. В нем нет ни витаминов, ни минералов, ни клетчатки. Тогда почему люди его едят?

Причина одна: это вкусно. Запрещать себе то, что вкусно, не стоит. Ведь рано или поздно запретный плод станет самым желанным, что точно навредит перееданию.

В случае с сахаром ищите компромисс: не исключаем из рациона, а дозируем.

Оливковое масло

Люди знают, что оливковое масло полезно, а пользы многовато быть не может, поэтому им щедро заправляют салаты.

Фитнес-тренер говорит, что любое масло - это самый калорийный продукт из известных человечеству. Поэтому ее количество следует дозировать в своей тарелке независимо от того, какая это большая польза.

Любое масло калорийно, и не является панацеей пользы (фото: Freepik)

Молоко

Лактоза, как и крахмал или сахар - углевод. Есть категория людей, имеющих полную или частичную непереносимость лактозы: фермент, расщепляющий "молочный сахар", их кишечник производит в недостаточном количестве.

"Даже таким людям можно молоко просто в меньшем количестве, или хотя бы кисломолочные продукты. Можно и нужно, ведь молочка очень полезна", - говорит эксперт.