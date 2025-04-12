Эти признаки должен знать каждый огородник: чем болеет рассада и как распознать проблемы

Черная ножка

Это одно из самых распространенных грибковых заболеваний, поражающее рассаду на раннем этапе. Пораженный стебелек чернеет у поверхности почвы, образуется перетяжка, и сеянцы внезапно падают. Чаще всего страдают капуста, лук, клубника, реже - томаты и перец. Причинами являются повышенная влажность, низкая температура и загущенные посевы.

Спасти больные растения обычно не удается - их нужно уничтожить, а здоровые пересадить в отдельные стаканчики. Для профилактики почву перед посевом обязательно следует прокалить, а поверхность посева посыпать смесью песка и золы.

Черная ножка на рассаде перца (фото: Википедия)

Ризоктониоз

Это грибковая болезнь, которая преимущественно поражает корни, и долгое время остается незаметной. Корневая система покрывается рыжеватым налетом, а стебель темнеет и истончается под семядольными листьями. Листья приобретают сине-зеленый оттенок из-за поражения сосудистой системы. Чаще всего ризоктониоз поражает рассаду томатов, огурцов, перца и фасоли.

Больные растения нужно удалить, а здоровые пересадить в более прохладное, хорошо освещенное место. Предотвратить болезнь поможет предварительное прокаливание земли и дренажные отверстия в емкостях для выращивания.

Фузариоз

Фузариозное увядание очень опасно, ведь быстро передается соседним растениям. Сначала желтеют нижние листья, затем скручиваются и опадают, а поражение постепенно поднимается вверх. Часто на рассаде виден розовый налет - признак активной стадии грибка.

Основная причина - зараженные семена или почва, особенно при высокой влажности. Профилактика заключается в обеззараживании семян и термической обработке почвы перед посевом.

Фузариоз на нижних листьях (фото: Википедия)

Вертициллез

Вертициллез развивается медленно, но может вызвать хроническое увядание растения. Днем листья обвисают, а ночью восстанавливают тургор, что вводит в заблуждение. Впоследствии по краям листьев появляются бурые пятна, а между жилками - V-образные некрозы.

Возбудитель может сохраняться в почве до 15 лет, а также передаваться через семена. Развитию способствуют резкие перепады температуры, чрезмерный полив и недостаток света. Для профилактики нужно обеззараживать землю и избегать выращивания рассады в подозрительном субстрате.

Кила

Это специфическая болезнь, поражающая представителей семейства капустных: белокочанную, цветную, брокколи, редис, горчицу. Основной признак - увядание рассады без видимых поражений наземной части. На корнях образуются характерные наросты, которые мешают растению поглощать воду и питательные вещества. Болезнь активно развивается в кислой влажной почве.

Пораженные растения следует немедленно удалить и уничтожить, а участок не использовать под капусту несколько лет. Предотвратить килу помогает нейтрализация кислотности почвы и тщательная термическая обработка субстрата.

Наросты килы на корнях (фото: Википедия)

Как не допустить болезней рассады

Большинство грибковых болезней лечить сложно, а иногда - невозможно, поэтому главная задача садовода - предотвратить заражение. Почву и емкости для рассады следует тщательно обеззараживать, лучше - прокаливать в духовке.

Не забывайте о дренажных отверстиях, умеренном поливе и обязательном подсушивании поверхности почвы между поливами. Рассада должна получать достаточно света и тепла, иначе она ослабнет и станет легкой добычей для патогенов.

Не используйте кислый или бедный питательными веществами субстрат. А главное - не экспериментируйте с сомнительными советами: соблюдение агротехники - лучшая гарантия здоровья рассады.