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Эти овощи запрещено давать домашним животным: сильно вредят здоровью

Что запрещено давать домашним животным (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто домашние животные выпрашивают у хозяев что-нибудь вкусненькое. Иногда даже люди балуют животных запретными овощами, но лучше так не делать.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

Овощи - это неотъемлемая составляющая рациона домашних любимцев. Они являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Однако во избежание проблем с ЖКТ и аллергией важно знать, какими овощами можно, а какими категорически нельзя угощать любимца.

Специалист говорит, что домашним животным можно:

  • Морковь - содержит витамины групп А, В, С, Е, Р и микроэлементы (Р, К, Мg, I, Fe, Cu, Zn). Бета-каротин оказывает положительное влияние на зрение, шерсть, обладает противоопухолевыми свойствами;
  • Огурец - нормализует работу кишечника, содержит витамины (С, К, В) и микроэлементы (К, Mg, Cu), оказывает мочегонное действие, поддерживает суставы.
  • Помидор - содержит витамины групп В, С, Е;
  • Болгарский перец - имеет витамины группы В (поддерживают состояние шерсти), K (поддерживают сердце), Ca и Mg (способствуют развитию и поддержке опорно-двигательного аппарата);
  • Кабачок - содержит фолиевую кислоту, витамины (А, С), микроэлементы (Са, К). Овощ полезен здоровью сердца и регулирует работу кишечника и очищает его;
  • Тыква - содержит К, Fe, P, восстанавливает воспаленные слизистые оболочки, поддерживает печень, лишает запоров и снижает повышенную кислотность желудка.

Однако есть и перечень запрещенных продуктов, которые могут навредить животным и вызвать необратимые действия. В список входят следующие популярные овощи:

  • Картофель - в сыром виде содержит токсичный алкалоид соланин. Отварной или запеченный картофель также не полезен, поскольку перенасыщен крахмалом. Избыток крахмала в организме приводит к заболеваниям суставов. Картофель закупоривает ЖКТ, что может иметь опасные последствия;
  • Белокочанная капуста - вызывает метеоризм и кишечные колики;
  • Брокколи - содержит опасный изоцианат. Можно употреблять только отварной и в небольшом количестве;
  • Кукуруза - может вызывать аллергию и метеоризм;
  • Баклажан - опасен для животных, у которых проблемы с почками;
  • Свекла - может вызвать аллергию и диарею. Можно давать в очень малом количестве любимцам с рыжей шерстью;
  • Лук и чеснок - содержат тиосульфаты, вызывающие анемию и фитонциды;
  • Зелень - ЖКТ кошек и собак не предназначен для переваривания зелени.

Каждый человек должен позаботиться, чтобы в рацион его домашнего питомца не попали запрещенные продукты.

Ранее мы сообщали, какие продукты категорически нельзя давать домашним животным.

Также мы писали о болезнях, которыми можно заразиться от домашних животных.

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