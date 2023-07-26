Эти города и села украинцы чаще всего выбирают для отдыха летом. А что там с ценами?

Отдых в горах

В течение многих лет одна из любимых локаций украинцев для отдыха в Карпатах - Яремче, где медианная цена жилья составляет около 1550 гривен.

Другая популярная локация для отдыха в горах - село Микуличин на Ивано-Франковщине. Но и посуточная аренда здесь дороже - около 2 200 гривен.

В топе локаций также находится Славское (Львовская область). Медианная стоимость жилья в городе составляет 1625 гривен.

Еще одна популярная горная локация, но уже в Черновицкой области - село Мигово, где расположен популярный горнолыжный курорт. Интересно, что цена жилья здесь достигает 3500 гривен.

Благодаря известным термальным водам и красивым пейзажам в топ отзывов пользователей также входит город Берегово в Закарпатской области с достаточно демократической медианной стоимостью аренды в сутки - 600 гривен.

Отдых на водоемах

Наиболее популярными локациями являются населенные пункты Хмельницкой области на берегу реки Днестр и в известном природном парке "Подольские Товтры". Например, наибольшее количество отзывов от пользователей OLX на объявление посуточной аренды получило село Старая Ушица, где можно снять жилье за 760 гривен.

В Киевской области на реке Десна наиболее популярной локацией является село Пуховка. Здесь жилье уже дороже и обойдется вам примерно в 3 500 гривен.

А вот самым популярным вариантом отдыха на озерах остается озеро Свитязь в Волынской области. Там медианная стоимость аренды за сутки составляет 1 500 гривен.