Трижды подумайте, заводить ли эти 6 комнатных растений. Они могут вас отравить!

Знаете ли вы, что многие очень распространенные комнатные растения ядовиты для людей и домашних животных? Некоторые из них могут навредить даже на ощупь, другие - благодаря своему запаху и спорам, а некоторые нельзя даже пробовать на вкус. Какие комнатные растения требуют особой осторожности?
РБК-Украина (проект Styler) предупреждает о 6 знакомых всем комнатных растениях, которые могут нанести существенный вред вашему здоровью.
Многочисленные сорта дифенбахии растут в условиях слабого освещения и придают тропический вид декору. Она получила одно из своих общих названий, "немое растение", из-за симптомов, возникающих при ее употреблении.
Сок вызывает жжение и отек языка, что может перекрыть дыхание. Растение может быть смертельным для людей и животных, если его проглотить в больших количествах.
Эти растения идеально подходят для подвешивания с полок или во внутренних контейнерах. Большое количество английского плюща должны быть употреблены, чтобы вызвать серьезные проблемы, но все части растения могут вызвать такие симптомы, как раздражение кожи, жжение в горле (после употребления ягод), лихорадка и сыпь.
Этот цветок обладает неповторимым ароматом и привлекает внимание своими чисто белыми цветениями. Хотя они красивы, кошки могут серьезно пострадать после употребления их в пищу. Даже небольшое количество какой-либо части растения может привести к смерти кошки от почечной недостаточности, если ее не успеет вылечить ветеринар в течение 18 часов.
Пыльца токсична для кошек, поэтому следует удалять желтые тычинки сразу после вскрытия цветков, чтобы избежать воздействия пыльцы.
Никакая другая группа растений не используется в помещениях так широко, как филодендроны, но они ядовиты для людей и животных. Их употребление в пищу может вызвать жжение и отек губ, языка и горла, а также рвоту и диарею.
Создайте атмосферу тропического оазиса в своем доме с этой миниатюрной пальмой. Одно из самых старых живых растений на Земле, саговая пальма могла выжить так долго, потому что животные не едят ее.
Употребление внутрь саговой пальмы вызывает рвоту и диарею, а также может привести к печеночной недостаточности.
Засухоустойчивый замиокулькас является прекрасным дополнением к условиям слабого освещения в домах и офисах, но все части этого растения ядовиты. Держите ее подальше от детей и животных, а также мойте руки или носите перчатки при уходе за ней.
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При написании материала использовались следующие источники: издания House Beautiful, Dengarden, Википедия.