Эти кулинарные мифы о кухне мешают нам наслаждаться едой: во что уже давно не стоит верить

Промывание макарон

Во времена наших родителей и бабушек, макароны действительно стоило промывать - в советское время их качество оставляло желать лучшего. И промывание спасало макаронные изделия от слипания.

Современные макароны и спагетти делают из твердых сортов пшеницы, поэтому промывать их не нужно. Более того - погружение под холодную воду может изменить вкус пасты и даже его ухудшить.

Стейк должен быть сильной прожарки

Один из популярных мифов о стейках - из мяса средней прожарки вытекает кровь, и она опасна для здоровья. На самом деле из стейка средней прожарки вытекает розовый сок, который называется миоглобин. Это белок, который содержится в мышечных тканях животного.

Употреблять такую жидкость можно безопасно, отравиться ею невозможно. Поэтому стоит есть стейки с любой прожаркой.

Замороженные овощи вредны

Это утверждение правдиво лишь отчасти. Свежие овощи действительно полезнее любых других - отварных, консервированных, замороженных или обжаренных. Но в мороженных овощах сохраняется большое количество витаминов, минералов и полезных веществ. Особенно, если охладили с помощью быстрой заморозки.

Кстати, в обычных домашних холодильниках эта функция недоступна и покупные замороженные овощи будут полезнее и вкуснее, чем те, которые вы летом заготовили самостоятельно.

Омлет без молока не будет пышным

Многие кулинары безуспешно добавляют во взбитые яйца на омлет молоко в надежде на то, что блюдо выйдет пышным. На самом деле наличие молока в яйцах никак не влияет на пышность и воздушность, а лишь увеличивает время приготовления.

Чтобы омлет был пышным, яйца нужно хорошо взбить с щепоткой соли и обжаривать на низкой температуре.