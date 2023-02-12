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Эти кулинарные мифы о кухне мешают нам наслаждаться едой: во что уже давно не стоит верить

Каким мифам о приготовлении пищи не стоит верить (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Многие кулинарные привычки мы переняли у своих родителей или бабушек. Порой логического объяснения, почему мы что-то делаем на кухне так, а не иначе, не существует. И эти привычки в приготовлении пищи нам мешают наслаждаться едой, отнимают много времени или даже портят наши блюда.

Каким мифам о кулинарии стоит перестать верить - читайте в материале ниже.

Промывание макарон

Во времена наших родителей и бабушек, макароны действительно стоило промывать - в советское время их качество оставляло желать лучшего. И промывание спасало макаронные изделия от слипания.

Современные макароны и спагетти делают из твердых сортов пшеницы, поэтому промывать их не нужно. Более того - погружение под холодную воду может изменить вкус пасты и даже его ухудшить.

Стейк должен быть сильной прожарки

Один из популярных мифов о стейках - из мяса средней прожарки вытекает кровь, и она опасна для здоровья. На самом деле из стейка средней прожарки вытекает розовый сок, который называется миоглобин. Это белок, который содержится в мышечных тканях животного.

Употреблять такую жидкость можно безопасно, отравиться ею невозможно. Поэтому стоит есть стейки с любой прожаркой.

Замороженные овощи вредны

Это утверждение правдиво лишь отчасти. Свежие овощи действительно полезнее любых других - отварных, консервированных, замороженных или обжаренных. Но в мороженных овощах сохраняется большое количество витаминов, минералов и полезных веществ. Особенно, если охладили с помощью быстрой заморозки.

Кстати, в обычных домашних холодильниках эта функция недоступна и покупные замороженные овощи будут полезнее и вкуснее, чем те, которые вы летом заготовили самостоятельно.

Омлет без молока не будет пышным

Многие кулинары безуспешно добавляют во взбитые яйца на омлет молоко в надежде на то, что блюдо выйдет пышным. На самом деле наличие молока в яйцах никак не влияет на пышность и воздушность, а лишь увеличивает время приготовления.

Чтобы омлет был пышным, яйца нужно хорошо взбить с щепоткой соли и обжаривать на низкой температуре.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие ингредиенты превратят вашу гречку в кулинарный шедевр.

А также мы писали о том, какие ошибки в приготовлении испортят вкус любого супа.

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